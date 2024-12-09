Матвиенко получила новую должность при президенте

Путин создал президентский совет по демографии и семейной политике
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Путин расформировал совет, занимавшийся защитой семьи и детей
Путин расформировал совет, занимавшийся защитой семьи и детей Фото:

Президент России Владимир Путин создал новый совет по вопросам демографии и семейной политики. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Председателем совета стала Валентина Матвиенко, Спикер Совфеда. 

«Образовать совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики», — говорится в тексте документа. Совет будет заниматься улучшением государственной политики в этих сферах, контролировать выполнение планов, связанных с десятилетием детства, и готовить предложения для президента.

Председателем совета назначена спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Также был расформирован старый совет, занимавшийся защитой семьи и детей.

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Президент России Владимир Путин создал новый совет по вопросам демографии и семейной политики. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Председателем совета стала Валентина Матвиенко, Спикер Совфеда.  «Образовать совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики», — говорится в тексте документа. Совет будет заниматься улучшением государственной политики в этих сферах, контролировать выполнение планов, связанных с десятилетием детства, и готовить предложения для президента. Председателем совета назначена спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Также был расформирован старый совет, занимавшийся защитой семьи и детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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