Матвиенко получила новую должность при президенте

Президент России Владимир Путин создал новый совет по вопросам демографии и семейной политики. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Председателем совета стала Валентина Матвиенко, Спикер Совфеда.
«Образовать совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики», — говорится в тексте документа. Совет будет заниматься улучшением государственной политики в этих сферах, контролировать выполнение планов, связанных с десятилетием детства, и готовить предложения для президента.
Председателем совета назначена спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Также был расформирован старый совет, занимавшийся защитой семьи и детей.
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