После взрыва на подмосковном складе возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продолжается ликвидация последствий взрыва в производственно-складском здании (архивное фото)
Продолжается ликвидация последствий взрыва в производственно-складском здании (архивное фото) Фото:

После взрыва и последующих за ним пожара и обрушения стен в производственно-складском здании в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в Главном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть первая статья 217 УК РФ)», — написали в telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. Там отметили, что к зданию выехали следователи и криминалисты.  

Уточняется информация о пострадавших. Продолжается тушение пожара и разбор завалов. 

После взрыва в здании начался пожар, его локализовали на площади семи квадратных метров. Из-за взрыва обрушились стены и перекрытия, по словам очевидцев, внутри могли находиться три человека. К ликвидации последствий были привлечены 24 человека и семь единиц техники, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После взрыва и последующих за ним пожара и обрушения стен в производственно-складском здании в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в Главном управлении Следственного комитета РФ по Московской области. «ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть первая статья 217 УК РФ)», — написали в telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. Там отметили, что к зданию выехали следователи и криминалисты.   Уточняется информация о пострадавших. Продолжается тушение пожара и разбор завалов.  После взрыва в здании начался пожар, его локализовали на площади семи квадратных метров. Из-за взрыва обрушились стены и перекрытия, по словам очевидцев, внутри могли находиться три человека. К ликвидации последствий были привлечены 24 человека и семь единиц техники, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...