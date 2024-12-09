После взрыва на подмосковном складе возбуждено уголовное дело

После взрыва и последующих за ним пожара и обрушения стен в производственно-складском здании в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в Главном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.
«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть первая статья 217 УК РФ)», — написали в telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. Там отметили, что к зданию выехали следователи и криминалисты.
Уточняется информация о пострадавших. Продолжается тушение пожара и разбор завалов.
После взрыва в здании начался пожар, его локализовали на площади семи квадратных метров. Из-за взрыва обрушились стены и перекрытия, по словам очевидцев, внутри могли находиться три человека. К ликвидации последствий были привлечены 24 человека и семь единиц техники, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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