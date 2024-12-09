Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о нулевой терпимости к коррупции в связи с делом о строительстве защитных сооружений в регионе. Он также подчеркнул готовность правительства оказать поддержку следственным органам.
«Обещаю: никакого снисхождения к тем, кто уличен в коррупционных (как, впрочем, и в других) преступлениях — не будет. Это вдвойне важно, когда речь идет о столь важной для всех курян теме, как строительство защитных сооружений. Это уже не просто коррупция и воровство, а нечто большое, находящееся в моем понимании за гранью добра и зла!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Ранее экс-заместителя директора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина арестовали за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Сейчас он находится в СИЗО.
Суд отметил, что в 2023 году, будучи на руководящей должности, Грабин заключил контракт на строительство фортификационных сооружений в Курской области, хотя фактические работы были выполнены другой фирмой. В результате таких действий, по заключению суда, произошло нецелевое расходование более 173 миллионов рублей бюджетных средств.
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