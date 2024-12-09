«За гранью добра и зла»: Хинштейн заявил, что проворовавшимся курским чиновникам не будет снисхождения

Хинштейн пообещал помощь в расследовании дела о защитных сооружениях под Курском
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Тема строительства защитных сооружений очень важна для жителей Курской области, заявил Хинштейн
Тема строительства защитных сооружений очень важна для жителей Курской области, заявил Хинштейн Фото:

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о нулевой терпимости к коррупции в связи с делом о строительстве защитных сооружений в регионе. Он также подчеркнул готовность правительства оказать поддержку следственным органам.

«Обещаю: никакого снисхождения к тем, кто уличен в коррупционных (как, впрочем, и в других) преступлениях — не будет. Это вдвойне важно, когда речь идет о столь важной для всех курян теме, как строительство защитных сооружений. Это уже не просто коррупция и воровство, а нечто большое, находящееся в моем понимании за гранью добра и зла!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале

Ранее экс-заместителя директора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина арестовали за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Сейчас он находится в СИЗО. 

Суд отметил, что в 2023 году, будучи на руководящей должности, Грабин заключил контракт на строительство фортификационных сооружений в Курской области, хотя фактические работы были выполнены другой фирмой. В результате таких действий, по заключению суда, произошло нецелевое расходование более 173 миллионов рублей бюджетных средств.

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о нулевой терпимости к коррупции в связи с делом о строительстве защитных сооружений в регионе. Он также подчеркнул готовность правительства оказать поддержку следственным органам. «Обещаю: никакого снисхождения к тем, кто уличен в коррупционных (как, впрочем, и в других) преступлениях — не будет. Это вдвойне важно, когда речь идет о столь важной для всех курян теме, как строительство защитных сооружений. Это уже не просто коррупция и воровство, а нечто большое, находящееся в моем понимании за гранью добра и зла!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале.  Ранее экс-заместителя директора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина арестовали за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Сейчас он находится в СИЗО.  Суд отметил, что в 2023 году, будучи на руководящей должности, Грабин заключил контракт на строительство фортификационных сооружений в Курской области, хотя фактические работы были выполнены другой фирмой. В результате таких действий, по заключению суда, произошло нецелевое расходование более 173 миллионов рублей бюджетных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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