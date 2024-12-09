Житель Петербурга заставил бывшую супругу заплатить ему за урода

В Санкт-Петербурге муж отсудил у бывшей жены 10 тысяч рублей за то, что она назвала его уродом в переписке. Во время развода он обратился в суд и потребовал взыскать с супруги 100 тысяч за моральный ущерб, сообщили в telegram-каналах.
«В Санкт-Петербурге муж отсудил у экс-супруги 10 тысяч рублей, за то, что она назвала его уродом в переписке. Изначально он хотел 100 тысяч», — написали в telegram-канале Baza.
По их данным, во время развода жена несколько раз оскорбила мужа в переписке, он обратился в суд и потребовал 100 тысяч рублей за моральный ущерб и 300 рублей на покрытие судебных издержек. Суд встал на сторону истца, но присудил ему только 10 тысяч.
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