Житель Петербурга заставил бывшую супругу заплатить ему за урода

Житель Петербурга отсудил у бывшей жены 10 тысяч за оскорбления
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Муж обратился в суд и потребовал с бывшей жены 100 тысяч рублей за моральный ущерб
Муж обратился в суд и потребовал с бывшей жены 100 тысяч рублей за моральный ущерб Фото:

В Санкт-Петербурге муж отсудил у бывшей жены 10 тысяч рублей за то, что она назвала его уродом в переписке. Во время развода он обратился в суд и потребовал взыскать с супруги 100 тысяч за моральный ущерб, сообщили в telegram-каналах.

«В Санкт-Петербурге муж отсудил у экс-супруги 10 тысяч рублей, за то, что она назвала его уродом в переписке. Изначально он хотел 100 тысяч», — написали в telegram-канале Baza.

По их данным, во время развода жена несколько раз оскорбила мужа в переписке, он обратился в суд и потребовал 100 тысяч рублей за моральный ущерб и 300 рублей на покрытие судебных издержек. Суд встал на сторону истца, но присудил ему только 10 тысяч.

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В Санкт-Петербурге муж отсудил у бывшей жены 10 тысяч рублей за то, что она назвала его уродом в переписке. Во время развода он обратился в суд и потребовал взыскать с супруги 100 тысяч за моральный ущерб, сообщили в telegram-каналах. «В Санкт-Петербурге муж отсудил у экс-супруги 10 тысяч рублей, за то, что она назвала его уродом в переписке. Изначально он хотел 100 тысяч», — написали в telegram-канале Baza. По их данным, во время развода жена несколько раз оскорбила мужа в переписке, он обратился в суд и потребовал 100 тысяч рублей за моральный ущерб и 300 рублей на покрытие судебных издержек. Суд встал на сторону истца, но присудил ему только 10 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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