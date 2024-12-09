В РФ утвердили правила работы реестра для контроля за мигрантами

Правительство России установило правила публикации сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые включены в реестр контролируемых лиц. Официальный документ с критериями был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на портале правовой информации.
«Настоящие правила устанавливают порядок размещения сведений, содержащихся в реестре контролируемых лиц, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в документе. Постановление подписано Мишустиным.
МВД России, выступающее оператором данного реестра, будет размещать информацию на своем официальном сайте. Для получения информации о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре контролируемых лиц в разделе «Реестр контролируемых лиц» на сайте госорганами и другими пользователями подается соответствующий запрос.
Реестр контролируемых лиц — это база данных о мигрантах с истекшими или аннулированными документами, а также тех, кто совершил административные правонарушения и подлежит высылке. Для этих иностранцев будут введены ограничения, включая запреты на заключение брака, управление транспортом, использование банковских услуг, регистрацию собственности и оформление детей в образовательные учреждения. О том, что такое реестр и как он поможет контролировать мигрантов в России, — в материале URA.RU.
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