09 декабря 2024

В РФ утвердили правила работы реестра для контроля за мигрантами

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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
Информацию о мигрантах из реестра смогут получить заполнившие заявление Фото:

Правительство России установило правила публикации сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые включены в реестр контролируемых лиц. Официальный документ с критериями был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на портале правовой информации.

«Настоящие правила устанавливают порядок размещения сведений, содержащихся в реестре контролируемых лиц, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в документе. Постановление подписано Мишустиным.

МВД России, выступающее оператором данного реестра, будет размещать информацию на своем официальном сайте. Для получения информации о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре контролируемых лиц в разделе «Реестр контролируемых лиц» на сайте госорганами и другими пользователями подается соответствующий запрос.

Реестр контролируемых лиц — это база данных о мигрантах с истекшими или аннулированными документами, а также тех, кто совершил административные правонарушения и подлежит высылке. Для этих иностранцев будут введены ограничения, включая запреты на заключение брака, управление транспортом, использование банковских услуг, регистрацию собственности и оформление детей в образовательные учреждения. О том, что такое реестр и как он поможет контролировать мигрантов в России, — в материале URA.RU.

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Правительство России установило правила публикации сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые включены в реестр контролируемых лиц. Официальный документ с критериями был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на портале правовой информации. «Настоящие правила устанавливают порядок размещения сведений, содержащихся в реестре контролируемых лиц, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в документе. Постановление подписано Мишустиным. МВД России, выступающее оператором данного реестра, будет размещать информацию на своем официальном сайте. Для получения информации о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре контролируемых лиц в разделе «Реестр контролируемых лиц» на сайте госорганами и другими пользователями подается соответствующий запрос. Реестр контролируемых лиц — это база данных о мигрантах с истекшими или аннулированными документами, а также тех, кто совершил административные правонарушения и подлежит высылке. Для этих иностранцев будут введены ограничения, включая запреты на заключение брака, управление транспортом, использование банковских услуг, регистрацию собственности и оформление детей в образовательные учреждения. О том, что такое реестр и как он поможет контролировать мигрантов в России, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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