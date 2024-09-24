В России ужесточат слежку за нелегальными мигрантами

Их ждут QR-коды, «умная» проверка паспортов и попадание в реестр особо контролируемых лиц

24 сентября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

В России усиливается борьба с нелегальной миграцией Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство Российской Федерации разрабатывает новые меры на нелегальными мигрантами. Система распознавания лиц, технологии проверки документов на подлинность, сбор отпечатков пальцев, реестры мигрантов — все это будет использовано для миграционного учета. Система распознавания лиц По данным МВД, количество нелегальных мигрантов в стране достигает 630 тысяч. Как рассказал первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, для увеличения контроля за нелегальными мигрантами сейчас внедряют новейшие средства биометрической идентификации личности, спецтехники, информационные системы. Это уже приносит результат: так, с применением систем видеонаблюдения в этом году удалось раскрыть 1849 преступлений, совершенных иностранными гражданами. На сегодняшний день в России 630 тысяч мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU Более эффективно удается выявлять приезжих, которые грубо нарушают законодательство, уклоняются от обязательной дактилоскопической регистрации и добровольного выезда после окончания максимального разрешенного срока пребывания в стране, не платят налоги, не учат русский язык. В первом полугодии 2024 года принято почти 100 тысяч решений об удалении иностранных граждан с территории Российской Федерации — это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов усилили контроль за процессами дактилоскопии и фотографирования иностранцев. Все граждане, въезжающие в Россию на срок более 90 суток, обязаны пройти эти процедуры, а также медицинское освидетельствование в зависимости от цели визита. «Массив собранных данных пополнился еще 2 миллионами образцов, что позволило раскрыть 2500 преступлений, совершенных иностранцами», — отмечал глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства в апреле. Также предлагаются инициативы по улучшению существующих практик. Например, для выявления иностранных граждан, нарушивших законодательство, планируется использовать систему распознавания лиц, которая уже действует в ряде регионов. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он сообщил, что после теракта в «Крокусе» полиция провела масштабные рейды, в ходе которых выявлено более шести тысяч нарушений миграционного законодательства, в отношении 840 иностранцев принято решение о выдворении. По его мнению, действия правоохранительных органов логичны и необходимы, но вместо ручного поиска злоумышленников можно использовать более эффективные методы, такие как система распознавания лиц. Если фото подозреваемого есть в базе данных правоохранительных органов, камеры могут распознать его за считанные секунды. Только за 2022 год благодаря этой системе было задержано около 8000 человек, находящихся в федеральном розыске, и раскрыто 9000 преступлений. На данный момент более 60 регионов используют системы распознавания лиц для обеспечения безопасности на улицах и в учебных заведениях, сообщил генеральный директор компании-разработчика одной из таких систем NtechLab Сергей Сучков. Цифровой профиль мигранта Цифровой профиль иностранного гражданина, въезжающего в Россию, должен быть создан к 10 декабря 2024 года. К этому же сроку будут подведены итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в РФ через московские аэропорты. Эти пункты есть в утвержденном правительством плане мероприятий по реализации в 2024—2025 годах Концепции государственной миграционной политики. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что работа уже ведется. В плане предусмотрено более 40 мероприятий, сгруппированных по шести разделам, которые касаются порядка въезда иностранцев в Россию, их адаптации, свободного перемещения студентов и научных работников, а также профилактики нарушений миграционного законодательства. Особое внимание уделяется цифровизации услуг для тех, кто хочет жить и работать в России. В частности, планируется создание цифрового профиля иностранного гражданина, что позволит достоверно подтверждать личность прибывающих. Для этого будет объединена информация миграционного учета из различных ведомств по каждому иностранцу. В реализации этого проекта будут участвовать Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. Нелегальные мигранты будут попадать в реестр особо контролируемых лиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Также к декабрю должны быть подведены итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранных граждан, прибывающих через московские аэропорты. В рамках эксперимента будет протестирован процесс аутентификации с использованием данных из Единой биометрической системы, а также проведена государственная геномная регистрация (сбор отпечатков пальцев) и запись голоса иностранцев. Этим займутся правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы. В Минцифры уточнили, что эксперимент пройдет в два этапа, начиная с 1 декабря. На первом этапе все иностранцы, прибывающие в Россию, будут обязаны сдавать биометрию. На втором этапе для безвизового въезда им потребуется заранее предоставить биометрию через специальное приложение для смартфона и направить заявление о целях визита (не менее чем за 72 часа до въезда). «Это можно сравнить с ковидными QR-кодами, но с большим объемом данных в реальном времени. Например, полицейский сможет увидеть, что у проверяемого нет налоговых отчислений за последние два месяца, что может свидетельствовать о нарушении его статуса как трудового мигранта», — отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своем telegram-канале. Кроме того, разрабатываются новые технические решения для борьбы с неконтролируемой миграцией. Российская ИТ-компания Smart Engines создала систему проверки подлинности документов с использованием искусственного интеллекта. Она позволяет выявлять подделки и документы с измененными фотографиями по различным признакам подлинности, мгновенно извлекает данные из паспортов граждан России и других стран СНГ и проверяет их на подлинность в трех диапазонах: оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном. Процесс проверки займет не более трех секунд. Реестр контролируемых лиц С 2025 года правительство планирует запустить реестр контролируемых лиц — базу данных о мигрантах с истекшими или аннулированными документами, а также тех, кто совершил административные правонарушения и подлежит высылке. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. Для этих мигрантов будут введены ограничения, включая запреты на заключение брака, управление транспортом, использование банковских услуг, регистрацию собственности и оформление детей в образовательные учреждения. Госдума приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания мигрантов в России, в конце июня этого года. Президент подписал документ 8 августа, и он должен вступить в силу 5 февраля, к этому времени также будет запущен реестр. Горовой отметил, что если в реестр будут внесены все нелегалы, находящиеся в стране, то «никакая IT-инфраструктура это не выдержит». Чтобы избежать этого, он предложил провести амнистию для мигрантов, совершивших незначительные правонарушения. Это предложение поддержал глава службы контрразведки ФСБ Владислав Меньщиков. Создание реестра поддержали депутаты Госдумы и призвали ускорить процесс. В письме вице-премьера Татьяны Голиковой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину говорится, что до конца 2024 года правительство подготовит шесть постановлений и 11 ведомственных приказов, необходимых для создания реестра и реализации режима высылки нелегальных мигрантов. Для мигрантов в России будет действовать «цифровой профиль» Фото: Илья Московец © URA.RU Голикова также отметила, что база данных будет интегрирована в государственные информационные системы. Она объединит информацию о нахождении иностранного гражданина в России: въезде, получении миграционных статусов, привлечении к ответственности и других мерах воздействия. Это позволит МВД оперативно обмениваться данными с другими ведомствами. Доступ к данным о мигрантах из реестра будет открытым. Также планируется модернизация Единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учетов (ЕИР РМУ). Эксперт по демографии Сергей Галиев подчеркнул необходимость создания реестра нелегальных мигрантов, который должен быть основан на мониторинге статистики денежных переводов и покупок сим-карт иностранцами. «Статистика нелегальных мигрантов разнится от 4 до 10 млн человек. Все зависит от того, каким способом будет происходить составление этого реестра. Если, как обычно у нас МВД это делает, — человек въехал, отметку получил, за патентом явился, а если не явился, то попадает в реестр, то это будет неэффективно. А вот если, например, будут подключаться социологические службы, которые будут мониторить, собирать статистику, если будут исследоваться данные мобильных операторов по сим-картам, то через отслеживание такой информации можно установить более точную статистику. Например, по финансовым операциям, если отслеживать переводы за рубеж», — считает Галиев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Российской Федерации разрабатывает новые меры на нелегальными мигрантами. Система распознавания лиц, технологии проверки документов на подлинность, сбор отпечатков пальцев, реестры мигрантов — все это будет использовано для миграционного учета. По данным МВД, количество нелегальных мигрантов в стране достигает 630 тысяч. Как рассказал первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, для увеличения контроля за нелегальными мигрантами сейчас внедряют новейшие средства биометрической идентификации личности, спецтехники, информационные системы. Это уже приносит результат: так, с применением систем видеонаблюдения в этом году удалось раскрыть 1849 преступлений, совершенных иностранными гражданами. Более эффективно удается выявлять приезжих, которые грубо нарушают законодательство, уклоняются от обязательной дактилоскопической регистрации и добровольного выезда после окончания максимального разрешенного срока пребывания в стране, не платят налоги, не учат русский язык. В первом полугодии 2024 года принято почти 100 тысяч решений об удалении иностранных граждан с территории Российской Федерации — это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов усилили контроль за процессами дактилоскопии и фотографирования иностранцев. Все граждане, въезжающие в Россию на срок более 90 суток, обязаны пройти эти процедуры, а также медицинское освидетельствование в зависимости от цели визита. Также предлагаются инициативы по улучшению существующих практик. Например, для выявления иностранных граждан, нарушивших законодательство, планируется использовать систему распознавания лиц, которая уже действует в ряде регионов. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он сообщил, что после теракта в «Крокусе» полиция провела масштабные рейды, в ходе которых выявлено более шести тысяч нарушений миграционного законодательства, в отношении 840 иностранцев принято решение о выдворении. По его мнению, действия правоохранительных органов логичны и необходимы, но вместо ручного поиска злоумышленников можно использовать более эффективные методы, такие как система распознавания лиц. Если фото подозреваемого есть в базе данных правоохранительных органов, камеры могут распознать его за считанные секунды. Только за 2022 год благодаря этой системе было задержано около 8000 человек, находящихся в федеральном розыске, и раскрыто 9000 преступлений. На данный момент более 60 регионов используют системы распознавания лиц для обеспечения безопасности на улицах и в учебных заведениях, сообщил генеральный директор компании-разработчика одной из таких систем NtechLab Сергей Сучков. Цифровой профиль иностранного гражданина, въезжающего в Россию, должен быть создан к 10 декабря 2024 года. К этому же сроку будут подведены итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в РФ через московские аэропорты. Эти пункты есть в утвержденном правительством плане мероприятий по реализации в 2024—2025 годах Концепции государственной миграционной политики. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что работа уже ведется. В плане предусмотрено более 40 мероприятий, сгруппированных по шести разделам, которые касаются порядка въезда иностранцев в Россию, их адаптации, свободного перемещения студентов и научных работников, а также профилактики нарушений миграционного законодательства. Особое внимание уделяется цифровизации услуг для тех, кто хочет жить и работать в России. В частности, планируется создание цифрового профиля иностранного гражданина, что позволит достоверно подтверждать личность прибывающих. Для этого будет объединена информация миграционного учета из различных ведомств по каждому иностранцу. В реализации этого проекта будут участвовать Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. Также к декабрю должны быть подведены итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранных граждан, прибывающих через московские аэропорты. В рамках эксперимента будет протестирован процесс аутентификации с использованием данных из Единой биометрической системы, а также проведена государственная геномная регистрация (сбор отпечатков пальцев) и запись голоса иностранцев. Этим займутся правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы. В Минцифры уточнили, что эксперимент пройдет в два этапа, начиная с 1 декабря. На первом этапе все иностранцы, прибывающие в Россию, будут обязаны сдавать биометрию. На втором этапе для безвизового въезда им потребуется заранее предоставить биометрию через специальное приложение для смартфона и направить заявление о целях визита (не менее чем за 72 часа до въезда). «Это можно сравнить с ковидными QR-кодами, но с большим объемом данных в реальном времени. Например, полицейский сможет увидеть, что у проверяемого нет налоговых отчислений за последние два месяца, что может свидетельствовать о нарушении его статуса как трудового мигранта», — отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своем telegram-канале. Кроме того, разрабатываются новые технические решения для борьбы с неконтролируемой миграцией. Российская ИТ-компания Smart Engines создала систему проверки подлинности документов с использованием искусственного интеллекта. Она позволяет выявлять подделки и документы с измененными фотографиями по различным признакам подлинности, мгновенно извлекает данные из паспортов граждан России и других стран СНГ и проверяет их на подлинность в трех диапазонах: оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном. Процесс проверки займет не более трех секунд. С 2025 года правительство планирует запустить реестр контролируемых лиц — базу данных о мигрантах с истекшими или аннулированными документами, а также тех, кто совершил административные правонарушения и подлежит высылке. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. Для этих мигрантов будут введены ограничения, включая запреты на заключение брака, управление транспортом, использование банковских услуг, регистрацию собственности и оформление детей в образовательные учреждения. Госдума приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания мигрантов в России, в конце июня этого года. Президент подписал документ 8 августа, и он должен вступить в силу 5 февраля, к этому времени также будет запущен реестр. Горовой отметил, что если в реестр будут внесены все нелегалы, находящиеся в стране, то «никакая IT-инфраструктура это не выдержит». Чтобы избежать этого, он предложил провести амнистию для мигрантов, совершивших незначительные правонарушения. Это предложение поддержал глава службы контрразведки ФСБ Владислав Меньщиков. Создание реестра поддержали депутаты Госдумы и призвали ускорить процесс. В письме вице-премьера Татьяны Голиковой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину говорится, что до конца 2024 года правительство подготовит шесть постановлений и 11 ведомственных приказов, необходимых для создания реестра и реализации режима высылки нелегальных мигрантов. Голикова также отметила, что база данных будет интегрирована в государственные информационные системы. Она объединит информацию о нахождении иностранного гражданина в России: въезде, получении миграционных статусов, привлечении к ответственности и других мерах воздействия. Это позволит МВД оперативно обмениваться данными с другими ведомствами. Доступ к данным о мигрантах из реестра будет открытым. Также планируется модернизация Единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учетов (ЕИР РМУ). Эксперт по демографии Сергей Галиев подчеркнул необходимость создания реестра нелегальных мигрантов, который должен быть основан на мониторинге статистики денежных переводов и покупок сим-карт иностранцами.