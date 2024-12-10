Банки придумали еще одну уловку для закредитованных россиян

В текущем году российские банки значительно увеличили объемы выдачи нецелевых кредитов под залог автомобиля. Такой подход используется финансовыми учреждениями в качестве метода для обхода установленных Центральным Банком ограничений на кредитование заемщиков, обремененных высокой долговой нагрузкой. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
«Банки недооценивают собственные риски и закредитовывают граждан, поскольку из-за отсутствия макропруденциальных лимитов (предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объеме кредитов и займов — прим. URA.RU) активно кредитуют граждан именно с высокой долговой нагрузкой, используя возможность залога», — рассказала Данилова «Известия». Использование транспортных средств в качестве залога позволяет некоторым банкам снизить регуляторное давление, поскольку данные кредиты не учитываются в расчете максимального размера кредита, объясняет эксперт.
Риски такого способа выделила руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, кредитная нагрузка у лиц, обладающих соотношением долга к доходу (ПДН) выше 50-80%, продолжает увеличиваться, что повышает вероятность просрочек по выплатам. Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев подчеркнул, что особые риски несет собой схема возвратного лизинга. Этот механизм практически не подпадает под действие нормативных актов, что может привести к потере автомобиля в случае даже малейших задержек в оплате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.