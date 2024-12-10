В Британии ожидают высоких темпов продвижения России в зоне СВО

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) стремительно продвигаются в зоне проведения спецоперации на Украине и если так пойдет дело и дальше, то в скором времени российские военные смогут прорваться в новый регион Украины. О этом написали журналисты британской газеты The Financial Times.
«Российские войска в этом году добились самых быстрых успехов в восточной части Донецкой области <...> Если российские войска войдут в Днепропетровск, это значительно нарушит военные усилия Киева <...> Россия смогла быстро продвинуться, потому что у Украины „явно не было построенной за ней хорошей обороны“», — сообщило британское издание.
В материале отмечается, что сдержать натиск российских военных должны линии обороны, которые Киев пытается выстраивать. Однако ВСУ построить нормальные оборонительные сооружения мешает напряженная обстановка на фронте — строители сталкиваются с опасностями из-за боевых действий и изменения направлений атак. Рабочим приходится носить тяжелые бронежилеты, что замедляет их работу, а использование беспилотников и артиллерии противника значительно увеличивает риски.
Отмечается, что с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года Днепропетровская область выделила 7,3 миллиона долларов на строительство фортификационных сооружений. Однако, по словам двух чиновников, задействованных в строительных работах в данном регионе, средств оказалось недостаточно, а интенсивные работы начались лишь два месяца назад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.