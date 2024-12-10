В Британии ожидают высоких темпов продвижения России в зоне СВО

FT: российские войска скоро могут прорваться в новый регион Украины
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У ВСУ проблемы с выстраиванием линий обороны, это дает РФ преимущество на фронте, заявил FT
У ВСУ проблемы с выстраиванием линий обороны, это дает РФ преимущество на фронте, заявил FT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) стремительно продвигаются в зоне проведения спецоперации на Украине и если так пойдет дело и дальше, то в скором времени российские военные смогут прорваться в новый регион Украины. О этом написали журналисты британской газеты The Financial Times.

«Российские войска в этом году добились самых быстрых успехов в восточной части Донецкой области <...> Если российские войска войдут в Днепропетровск, это значительно нарушит военные усилия Киева <...> Россия смогла быстро продвинуться, потому что у Украины „явно не было построенной за ней хорошей обороны“», — сообщило британское издание.

В материале отмечается, что сдержать натиск российских военных должны линии обороны, которые Киев пытается выстраивать. Однако ВСУ построить нормальные оборонительные сооружения мешает напряженная обстановка на фронте — строители сталкиваются с опасностями из-за боевых действий и изменения направлений атак. Рабочим приходится носить тяжелые бронежилеты, что замедляет их работу, а использование беспилотников и артиллерии противника значительно увеличивает риски.

Отмечается, что с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года Днепропетровская область выделила 7,3 миллиона долларов на строительство фортификационных сооружений. Однако, по словам двух чиновников, задействованных в строительных работах в данном регионе, средств оказалось недостаточно, а интенсивные работы начались лишь два месяца назад. 

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) стремительно продвигаются в зоне проведения спецоперации на Украине и если так пойдет дело и дальше, то в скором времени российские военные смогут прорваться в новый регион Украины. О этом написали журналисты британской газеты The Financial Times. «Российские войска в этом году добились самых быстрых успехов в восточной части Донецкой области <...> Если российские войска войдут в Днепропетровск, это значительно нарушит военные усилия Киева <...> Россия смогла быстро продвинуться, потому что у Украины „явно не было построенной за ней хорошей обороны“», — сообщило британское издание. В материале отмечается, что сдержать натиск российских военных должны линии обороны, которые Киев пытается выстраивать. Однако ВСУ построить нормальные оборонительные сооружения мешает напряженная обстановка на фронте — строители сталкиваются с опасностями из-за боевых действий и изменения направлений атак. Рабочим приходится носить тяжелые бронежилеты, что замедляет их работу, а использование беспилотников и артиллерии противника значительно увеличивает риски. Отмечается, что с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года Днепропетровская область выделила 7,3 миллиона долларов на строительство фортификационных сооружений. Однако, по словам двух чиновников, задействованных в строительных работах в данном регионе, средств оказалось недостаточно, а интенсивные работы начались лишь два месяца назад. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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