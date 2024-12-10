Экс-гендиректор структуры Роскосмоса в Миассе займет пост научного руководителя

10 декабря 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Дегтярь занимал пост генерального директора структуры Роскосмоса более 12-ти лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Дегтярь, бывший гендиректор государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева в Миассе Челябинской области (центр входит в структуру Роскосмоса — прим. URA.RU) займет пост научного руководителя. Об этом 10 декабря URA.RU сообщил источник. «Дегтярь останется в ракетном центре. Он займет пост научного руководителя», — сообщил URA.RU источник. Дегтярь занимал пост генерального директора ГРЦ имени Макеева в Миассе более 12-ти лет — с марта 2012 года до декабря 2024 года. 6 декабря на пост был назначен Максим Голунов, ранее занимавший пост заместителя генерального конструктора по проектированию изделий и комплексов ГРЦ Макеева. О смене руководства на градообразующем предприятии Миасса URA.RU стало известно от собственного источника. Информация подтверждается в базах данных системы СБИС и ФНС. Там указано, что генеральный директор ГРЦ Макеева с 6 декабря Голунов. На сайте самого центра информации о смене руководства нет. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГРЦ Макеева. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Дегтярь, бывший гендиректор государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева в Миассе Челябинской области (центр входит в структуру Роскосмоса — прим. URA.RU) займет пост научного руководителя. Об этом 10 декабря URA.RU сообщил источник. «Дегтярь останется в ракетном центре. Он займет пост научного руководителя», — сообщил URA.RU источник. Дегтярь занимал пост генерального директора ГРЦ имени Макеева в Миассе более 12-ти лет — с марта 2012 года до декабря 2024 года. 6 декабря на пост был назначен Максим Голунов, ранее занимавший пост заместителя генерального конструктора по проектированию изделий и комплексов ГРЦ Макеева. О смене руководства на градообразующем предприятии Миасса URA.RU стало известно от собственного источника. Информация подтверждается в базах данных системы СБИС и ФНС. Там указано, что генеральный директор ГРЦ Макеева с 6 декабря Голунов. На сайте самого центра информации о смене руководства нет. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГРЦ Макеева. Ответ будет опубликован после получения.