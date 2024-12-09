На градообразующем предприятии Миасса сменился руководитель. Скрин

Компанию Роскосмоса в Миассе возглавил Максим Голунов

10 декабря 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

В ракетном центре из структуры Роскосмоса новый руководитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В государственном ракетном центре (ГРЦ) имени Макеева в Миассе Челябинской области, входящем в структуру Роскосмоса, сменился генеральный директор — пост Владимира Дегтяря занял Максим Голунов. Об этом URA.RU сообщил источник. Информация подтверждается в базе данных СБИС и ФНС. «В ГРЦ Макеева в Миассе новый генеральный директор Максим Голунов. Он назначен с 6 декабря. Владимир Дегтярь ушел на пенсию», — сообщил URA.RU источник. Информация подтверждается в базе данных СБИС. Там указано, что в АО «ГРЦ Макеева» с 6 декабря генеральным директором стал Максим Голунов. Дегтярь указан в исторической справке в качестве генерального директора центра с 11 марта 2012 до 6 декабря 2024 года. В базу Федеральной налоговой службы изменения внесены 6 декабря 2024 года. В строке руководители указан Максим Голунов. На сайте ГРЦ Макеева информации о смене руководства нет. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу центра. Ответ будет опубликован после получения. Голунов ранее был заместителем генерального конструктора по проектированию изделий и комплексов ГРЦ Макеева. Голунов прошел все этапы карьерного роста — от резервиста до руководителя. «Руководителем, на мой взгляд, здесь может стать каждый. Все в ваших руках: работайте, стремитесь. Нужно целенаправленно решать свои задачи, и все получится», — сказал на встрече с резервистами ГРЦ Голунов в марте 2024 года. Информация со встречи размещена на сайте центра. Голунов стал генеральным директором ГРЦ Макеева 6 декабря 2024 года Скрин с базы данных СБИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В государственном ракетном центре (ГРЦ) имени Макеева в Миассе Челябинской области, входящем в структуру Роскосмоса, сменился генеральный директор — пост Владимира Дегтяря занял Максим Голунов. Об этом URA.RU сообщил источник. Информация подтверждается в базе данных СБИС и ФНС. «В ГРЦ Макеева в Миассе новый генеральный директор Максим Голунов. Он назначен с 6 декабря. Владимир Дегтярь ушел на пенсию», — сообщил URA.RU источник. Информация подтверждается в базе данных СБИС. Там указано, что в АО «ГРЦ Макеева» с 6 декабря генеральным директором стал Максим Голунов. Дегтярь указан в исторической справке в качестве генерального директора центра с 11 марта 2012 до 6 декабря 2024 года. В базу Федеральной налоговой службы изменения внесены 6 декабря 2024 года. В строке руководители указан Максим Голунов. На сайте ГРЦ Макеева информации о смене руководства нет. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу центра. Ответ будет опубликован после получения. Голунов ранее был заместителем генерального конструктора по проектированию изделий и комплексов ГРЦ Макеева. Голунов прошел все этапы карьерного роста — от резервиста до руководителя. «Руководителем, на мой взгляд, здесь может стать каждый. Все в ваших руках: работайте, стремитесь. Нужно целенаправленно решать свои задачи, и все получится», — сказал на встрече с резервистами ГРЦ Голунов в марте 2024 года. Информация со встречи размещена на сайте центра.