Чеченец и армянин устроили поножовщину в Санкт-Петербурге

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Житель Чечни получил удар ножом в живот от гражданина Армении
Житель Чечни получил удар ножом в живот от гражданина Армении Фото:

В Петербурге произошла драка между жителем Чечни и гражданином Армении, в ходе которой чеченец получил удар ножом в живот. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Драка произошла в ночь на воскресенье рядом с кафе, где продают шаверму. От дома 3 по Гончарной скорая увезла 42-летнего жителя Чечни. <…> Было установлено, что он повздорил с компанией мужчин, один из которых в результате воткнул в него нож», — указали в издании.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 9 декабря 2024 года силовики задержали подозреваемого. Это 48-летний гражданин Армении, который работал тестоводом в общепите. Ранее он уже привлекался к ответственности за угрозу убийством.

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В Петербурге произошла драка между жителем Чечни и гражданином Армении, в ходе которой чеченец получил удар ножом в живот. Об этом сообщает «Фонтанка». «Драка произошла в ночь на воскресенье рядом с кафе, где продают шаверму. От дома 3 по Гончарной скорая увезла 42-летнего жителя Чечни. <…> Было установлено, что он повздорил с компанией мужчин, один из которых в результате воткнул в него нож», — указали в издании. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 9 декабря 2024 года силовики задержали подозреваемого. Это 48-летний гражданин Армении, который работал тестоводом в общепите. Ранее он уже привлекался к ответственности за угрозу убийством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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