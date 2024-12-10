Чеченец и армянин устроили поножовщину в Санкт-Петербурге

В Петербурге произошла драка между жителем Чечни и гражданином Армении, в ходе которой чеченец получил удар ножом в живот. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Драка произошла в ночь на воскресенье рядом с кафе, где продают шаверму. От дома 3 по Гончарной скорая увезла 42-летнего жителя Чечни. <…> Было установлено, что он повздорил с компанией мужчин, один из которых в результате воткнул в него нож», — указали в издании.
Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 9 декабря 2024 года силовики задержали подозреваемого. Это 48-летний гражданин Армении, который работал тестоводом в общепите. Ранее он уже привлекался к ответственности за угрозу убийством.
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