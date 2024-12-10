Врачам, выявившим у пациента рак, будут давать премию

В 2025 году врачам продолжат давать специальные выплаты за выявление онкологии. Об этом сообщили в правительстве РФ.
«В 2025 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания. Подписано распоряжение о распределении на эти цели средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС)», — указано в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Врачи получают такие премии за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии. Если медицинский работник направил пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование по итогам диспансеризации или медосмотра, то при подтверждении диагноза ему полагаются подобные выплаты. Деньги врачу выплачивает медицинская организация, в которой он работает. Их направляют из территориального фонда ОМС в качестве дополнительного финансирования.
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