Врачам, выявившим у пациента рак, будут давать премию

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Врачей стимулируют вовремя диагностировать пациентам рак
Врачей стимулируют вовремя диагностировать пациентам рак Фото:

В 2025 году врачам продолжат давать специальные выплаты за выявление онкологии. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«В 2025 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания. Подписано распоряжение о распределении на эти цели средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС)», — указано в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Врачи получают такие премии за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии. Если медицинский работник направил пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование по итогам диспансеризации или медосмотра, то при подтверждении диагноза ему полагаются подобные выплаты. Деньги врачу выплачивает медицинская организация, в которой он работает. Их направляют из территориального фонда ОМС в качестве дополнительного финансирования.

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В 2025 году врачам продолжат давать специальные выплаты за выявление онкологии. Об этом сообщили в правительстве РФ. «В 2025 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания. Подписано распоряжение о распределении на эти цели средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС)», — указано в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Врачи получают такие премии за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии. Если медицинский работник направил пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование по итогам диспансеризации или медосмотра, то при подтверждении диагноза ему полагаются подобные выплаты. Деньги врачу выплачивает медицинская организация, в которой он работает. Их направляют из территориального фонда ОМС в качестве дополнительного финансирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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