В Тюмени цены на новостройки выросли почти на 9%

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Квартиры в новых домах дорожают перед Новым годом
Квартиры в новых домах дорожают перед Новым годом Фото:

Средняя цена на квартиры в новостройках в Тюмени за год выросла на 8,7%, а стоимость квадратного метра увеличилась на 9,6%. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

«Специалисты проанализировали состояние рынка новостроек в ноябре. В Тюмени по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года стоимость квадратного метра выросла на 9,6%, достигнув 144 751 рубля. Средняя цена за квартиру увеличилась на 8,7%, до 7 410 863 рублей», — сообщается на портале.

По данным аналитиков рост стоимости в ноябре оказался самым высоким с момента отмены льготной ипотеки в июне. Также свои роли играют инфляция и удорожание строительства, а также предновогодний ажиотаж.

Как ранее писало URA.RU, из-за высоких ипотечных ставок в Тюменской области упал спрос на квартиры в новостройках. Об этом заявлял губернатор региона Александр Моор.

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Средняя цена на квартиры в новостройках в Тюмени за год выросла на 8,7%, а стоимость квадратного метра увеличилась на 9,6%. Такие данные приводит портал «Мир квартир». «Специалисты проанализировали состояние рынка новостроек в ноябре. В Тюмени по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года стоимость квадратного метра выросла на 9,6%, достигнув 144 751 рубля. Средняя цена за квартиру увеличилась на 8,7%, до 7 410 863 рублей», — сообщается на портале. По данным аналитиков рост стоимости в ноябре оказался самым высоким с момента отмены льготной ипотеки в июне. Также свои роли играют инфляция и удорожание строительства, а также предновогодний ажиотаж. Как ранее писало URA.RU, из-за высоких ипотечных ставок в Тюменской области упал спрос на квартиры в новостройках. Об этом заявлял губернатор региона Александр Моор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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