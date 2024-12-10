В Тюмени цены на новостройки выросли почти на 9%

Средняя цена на квартиры в новостройках в Тюмени за год выросла на 8,7%, а стоимость квадратного метра увеличилась на 9,6%. Такие данные приводит портал «Мир квартир».
«Специалисты проанализировали состояние рынка новостроек в ноябре. В Тюмени по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года стоимость квадратного метра выросла на 9,6%, достигнув 144 751 рубля. Средняя цена за квартиру увеличилась на 8,7%, до 7 410 863 рублей», — сообщается на портале.
По данным аналитиков рост стоимости в ноябре оказался самым высоким с момента отмены льготной ипотеки в июне. Также свои роли играют инфляция и удорожание строительства, а также предновогодний ажиотаж.
Как ранее писало URA.RU, из-за высоких ипотечных ставок в Тюменской области упал спрос на квартиры в новостройках. Об этом заявлял губернатор региона Александр Моор.
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