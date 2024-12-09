Суд продлил арест чиновникам дептранса ХМАО, обвиняемым в коррупции

В ХМАО суд продлил арест первому замглавы департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрею Середневу и его подчиненной, начальнице управления транспорта Ольге Власовой до 8 января 2025 года. Об этом URA.RU прокомментировали в Следственном комитете региона в ответ на запрос корреспондента.
«Срок содержания под стражей [Середневу и Власовой] продлен до 8 января 2025 года», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Оба фигуранта уголовных дел о коррупции были задержаны в августе.
Ранее агентство писало, что Середнев стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяются статьи УК РФ «мошенничество в особо крупном размере» и «превышение должностных полномочий».
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