09 декабря 2024

Суд продлил арест чиновникам дептранса ХМАО, обвиняемым в коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновникам продлен арест до 8 января 2025 года
Чиновникам продлен арест до 8 января 2025 года Фото:

В ХМАО суд продлил арест первому замглавы департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрею Середневу и его подчиненной, начальнице управления транспорта Ольге Власовой до 8 января 2025 года. Об этом URA.RU прокомментировали в Следственном комитете региона в ответ на запрос корреспондента.

«Срок содержания под стражей [Середневу и Власовой] продлен до 8 января 2025 года», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Оба фигуранта уголовных дел о коррупции были задержаны в августе.

Ранее агентство писало, что Середнев стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяются статьи УК РФ «мошенничество в особо крупном размере» и «превышение должностных полномочий».

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В ХМАО суд продлил арест первому замглавы департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрею Середневу и его подчиненной, начальнице управления транспорта Ольге Власовой до 8 января 2025 года. Об этом URA.RU прокомментировали в Следственном комитете региона в ответ на запрос корреспондента. «Срок содержания под стражей [Середневу и Власовой] продлен до 8 января 2025 года», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Оба фигуранта уголовных дел о коррупции были задержаны в августе. Ранее агентство писало, что Середнев стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяются статьи УК РФ «мошенничество в особо крупном размере» и «превышение должностных полномочий».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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