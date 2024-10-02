Чиновник дептранса ХМАО стал фигурантом второго уголовного дела

Силовики возбудили в отношении заместителя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрея Середнева второе уголовное дело. К превышению должностных полномочий, которое ему вменяют Следственный комитет и Федеральная служба безопасности, добавилось мошенничество в особо крупном размере, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.
«Ha основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Тюменской области СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Также в стадии расследования находится ранее возбужденное уголовное дело по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сообщили в ведомстве.
Департамент дорожного хозяйства оказывает максимальное содействие в расследовании. По версии следствия, Середнев, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, принял и оплатил автобусы для Нижневартовска по завышенным ценам, не соответствующим условиям контракта. Общий ущерб от деятельности группировки, куда входили замглавы дептранса, его подчиненная Ольга Власова и подрядчик (глава самарского ООО «Автомаз» Тимур Мальцагов), составил 133 миллиона рублей. Середневу грозит 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что силовики собирались присвоить чиновникам, подозреваемым в отмывании денег на закупке автобусов в ХМАО, статус ОПГ. Их будут привлекать по более «тяжелым» статьям — как группу лиц, действовавшую по предварительному сговору.
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