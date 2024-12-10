К Путину хотят обратиться почти полмиллиона граждан

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С Путиным желают поговорить почти 0,5 млн россиян
С Путиным желают поговорить почти 0,5 млн россиян Фото:

К Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным поступило более 300 тысяч вопросов от россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Обращений уже даже не десятки, их число перевалило за 300 тысяч. Интерес большой. Мы имеем представление о возрастных параметрах, о том, что это преимущественно женщины, о рейтинге 10 основных проблем, об их региональной привязке. Работа ведется очень напряженная, даже задействован искусственный интеллект от Сбербанка», — передает корреспондент URA.RU слова Пескова.

Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря 2024 года. Глава государства вместе с россиянами и журналистами подведет итоги года, ответив на вопросы граждан. Мероприятие пройдет в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов россиян открыли 8 декабря.

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К Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным поступило более 300 тысяч вопросов от россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Обращений уже даже не десятки, их число перевалило за 300 тысяч. Интерес большой. Мы имеем представление о возрастных параметрах, о том, что это преимущественно женщины, о рейтинге 10 основных проблем, об их региональной привязке. Работа ведется очень напряженная, даже задействован искусственный интеллект от Сбербанка», — передает корреспондент URA.RU слова Пескова. Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря 2024 года. Глава государства вместе с россиянами и журналистами подведет итоги года, ответив на вопросы граждан. Мероприятие пройдет в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов россиян открыли 8 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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