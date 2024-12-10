К Путину хотят обратиться почти полмиллиона граждан

К Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным поступило более 300 тысяч вопросов от россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
«Обращений уже даже не десятки, их число перевалило за 300 тысяч. Интерес большой. Мы имеем представление о возрастных параметрах, о том, что это преимущественно женщины, о рейтинге 10 основных проблем, об их региональной привязке. Работа ведется очень напряженная, даже задействован искусственный интеллект от Сбербанка», — передает корреспондент URA.RU слова Пескова.
Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря 2024 года. Глава государства вместе с россиянами и журналистами подведет итоги года, ответив на вопросы граждан. Мероприятие пройдет в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов россиян открыли 8 декабря.
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