Ивлеева вышла замуж

Блогер Анастасия Ивлеева заявила, что вышла замуж
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева объявила о своем замужестве. Об этом она сообщила в своем официальном telegram-канале.
«Вышла замуж», — написала Анастасия Ивлеева в своем telegram-канале. Ранее, в 2021 году, стало известно, что телеведущая развелась с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) после двух лет брака, однако они неоднократно провоцировали слухи о своем воссоединении.
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