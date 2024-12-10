Ивлеева вышла замуж

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Блогер Анастасия Ивлеева заявила, что вышла замуж
Блогер Анастасия Ивлеева заявила, что вышла замуж Фото:

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева объявила о своем замужестве. Об этом она сообщила в своем официальном telegram-канале.

«Вышла замуж», — написала Анастасия Ивлеева в своем telegram-канале. Ранее, в 2021 году, стало известно, что телеведущая развелась с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) после двух лет брака, однако они неоднократно провоцировали слухи о своем воссоединении.

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Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева объявила о своем замужестве. Об этом она сообщила в своем официальном telegram-канале. «Вышла замуж», — написала Анастасия Ивлеева в своем telegram-канале. Ранее, в 2021 году, стало известно, что телеведущая развелась с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) после двух лет брака, однако они неоднократно провоцировали слухи о своем воссоединении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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