Назван напиток, который снижает мужскую потенцию

Сережина: энергетики снижают эрекцию
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Энергетики плохо влияют на сосуды, уточнила врач Сережина
Энергетики плохо влияют на сосуды, уточнила врач Сережина Фото:

Энергетик негативно влияет на здоровье и потенцию. Об этом сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Энергетики заставляют сердце работать на пределе, перегружая сосуды. В итоге страдает кровоток, а значит — снижается возможность поддерживать эрекцию. Кроме того, возрастают риски сердечных болезней типа ишемии или сердечной недостаточности резко возрастают», — поделилась с агентством РИАМО врач.

Особенно опасным Сережина считает сочетание энергетиков и алкоголя. Алкоголь усиливает влияние энергетика, человек теряет контроль над собой, становится агрессивным или склонным к необдуманным поступкам. Это может привести к разным негативным последствиям: от аварии до необдуманного сексуального поведения.

Врач порекомендовала сделать выбор в сторону полезных альтернатив энергетикам. Хороший сон, короткая разминка, небольшая смена деятельности или 30-минутный отдых — все это сделает для здоровья больше, чем любой стимулятор.

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Энергетик негативно влияет на здоровье и потенцию. Об этом сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. «Энергетики заставляют сердце работать на пределе, перегружая сосуды. В итоге страдает кровоток, а значит — снижается возможность поддерживать эрекцию. Кроме того, возрастают риски сердечных болезней типа ишемии или сердечной недостаточности резко возрастают», — поделилась с агентством РИАМО врач. Особенно опасным Сережина считает сочетание энергетиков и алкоголя. Алкоголь усиливает влияние энергетика, человек теряет контроль над собой, становится агрессивным или склонным к необдуманным поступкам. Это может привести к разным негативным последствиям: от аварии до необдуманного сексуального поведения. Врач порекомендовала сделать выбор в сторону полезных альтернатив энергетикам. Хороший сон, короткая разминка, небольшая смена деятельности или 30-минутный отдых — все это сделает для здоровья больше, чем любой стимулятор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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