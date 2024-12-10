Назван напиток, который снижает мужскую потенцию

Энергетик негативно влияет на здоровье и потенцию. Об этом сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
«Энергетики заставляют сердце работать на пределе, перегружая сосуды. В итоге страдает кровоток, а значит — снижается возможность поддерживать эрекцию. Кроме того, возрастают риски сердечных болезней типа ишемии или сердечной недостаточности резко возрастают», — поделилась с агентством РИАМО врач.
Особенно опасным Сережина считает сочетание энергетиков и алкоголя. Алкоголь усиливает влияние энергетика, человек теряет контроль над собой, становится агрессивным или склонным к необдуманным поступкам. Это может привести к разным негативным последствиям: от аварии до необдуманного сексуального поведения.
Врач порекомендовала сделать выбор в сторону полезных альтернатив энергетикам. Хороший сон, короткая разминка, небольшая смена деятельности или 30-минутный отдых — все это сделает для здоровья больше, чем любой стимулятор.
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