Военный эксперт предрек появление ядерного оружия в новых странах вслед за Беларусью

У многих стран появится собственное ядерное оружие после слов президента Беларуси Александра Лукашенко о появлении в стране такого оружия. Об этом заявил генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев корреспонденту URA.RU.
«Если размещение ядерного оружия в Беларуси — правда, то я понимаю Лукашенко. Многие страны сейчас будут пытаться создать ядерное оружие. Жизнь показывает, что это единственная серьезная защита от экспансии США. С политической точки зрения в этом ничего неожиданного нет», — поделился с нашим корреспондентом Журавлев.
Также военный эксперт отметил, что наличие ядерного оружия у Беларуси является вызовом для всех восточных стран НАТО. «Наличие ядерного оружия у соседа с точки зрения Польши — это точно будет большая проблема», — добавил Журавлев, отметив, что сейчас трудно сказать, какой будет реакция других стран альянса. Накануне Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия в стране. Он сообщил, что на территорию государства были ввезены ядерные боеголовки. Это действие, по его словам, никто не заметил.
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