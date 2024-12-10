Военный эксперт предрек появление ядерного оружия в новых странах вслед за Беларусью

Журавлев: у других стран будет появляться ядерное оружие вслед за Белоруссией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ядерное оружие является единственной защитой от экспансии США, считает Журавлев
Ядерное оружие является единственной защитой от экспансии США, считает Журавлев Фото:

У многих стран появится собственное ядерное оружие после слов президента Беларуси Александра Лукашенко о появлении в стране такого оружия. Об этом заявил генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев корреспонденту URA.RU.

«Если размещение ядерного оружия в Беларуси — правда, то я понимаю Лукашенко. Многие страны сейчас будут пытаться создать ядерное оружие. Жизнь показывает, что это единственная серьезная защита от экспансии США. С политической точки зрения в этом ничего неожиданного нет», — поделился с нашим корреспондентом Журавлев.

Также военный эксперт отметил, что наличие ядерного оружия у Беларуси является вызовом для всех восточных стран НАТО. «Наличие ядерного оружия у соседа с точки зрения Польши — это точно будет большая проблема», — добавил Журавлев, отметив, что сейчас трудно сказать, какой будет реакция других стран альянса. Накануне Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия в стране. Он сообщил, что на территорию государства были ввезены ядерные боеголовки. Это действие, по его словам, никто не заметил.

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У многих стран появится собственное ядерное оружие после слов президента Беларуси Александра Лукашенко о появлении в стране такого оружия. Об этом заявил генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев корреспонденту URA.RU. «Если размещение ядерного оружия в Беларуси — правда, то я понимаю Лукашенко. Многие страны сейчас будут пытаться создать ядерное оружие. Жизнь показывает, что это единственная серьезная защита от экспансии США. С политической точки зрения в этом ничего неожиданного нет», — поделился с нашим корреспондентом Журавлев. Также военный эксперт отметил, что наличие ядерного оружия у Беларуси является вызовом для всех восточных стран НАТО. «Наличие ядерного оружия у соседа с точки зрения Польши — это точно будет большая проблема», — добавил Журавлев, отметив, что сейчас трудно сказать, какой будет реакция других стран альянса. Накануне Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия в стране. Он сообщил, что на территорию государства были ввезены ядерные боеголовки. Это действие, по его словам, никто не заметил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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