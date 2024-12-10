«Иначе мы сами не люди»: Путин обратился к Минздраву с просьбой о бездомных

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки порядка оказания медицинской помощи бездомным и лицам без документов. Такое поручение Минздраву он дал во время заседания СПЧ, подчеркнув, что если такую поддержку нуждающимся не оказывать, то «мы сами не люди».
«Если мы помогаем бездомным животным, то надо помогать и бездомным людям. Иначе мы сами не люди», — подчеркнул Путин во время заседания СПЧ. Оно транслируется на сайте Кремля.
Владимир Путин также акцентировал внимание на том, чтобы оказывать поддержку родственникам пропавших без вести военных, выполняющих боевые задачи в ходе СВО. Путин попросил Минобороны РФ и фонд «Защитники Отечества» заняться проработкой этого вопроса.
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