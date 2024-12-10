Путин дал поручение МО по выплатам семьям участников СВО, пропавших без вести

Президент России Владимир Путин поручил проверить, как в настоящий момент выстроена работа по материальной поддержке тех людей, чей родственник пропал без вести при выполнении целей в ходе СВО. Об этом президент сказал во время заседания СПЧ.
«Поиск лиц, пропавших без вести, — очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц. Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся. В целом, как мне докладывают, эта работа налажена, но я еще раз проверю, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания. Трансляция мероприятия проводится на сайте Кремля.
Путин пообещал дать соответствующее поручение Минобороны РФ, а также фонду «Защитники Отечества». Последний занимается соблюдением прав участников СВО.
На этом же заседании президент страны также одобрил идею о том, чтобы собирать данные ДНК у участников СВО. По его словам, надо продумать, как можно осуществить эту работу.
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