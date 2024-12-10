Путин дал поручение МО по выплатам семьям участников СВО, пропавших без вести

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Владимир Путин пообещал разобраться с выплатами родственникам пропавших без вести солдат
Владимир Путин пообещал разобраться с выплатами родственникам пропавших без вести солдат Фото:

Президент России Владимир Путин поручил проверить, как в настоящий момент выстроена работа по материальной поддержке тех людей, чей родственник пропал без вести при выполнении целей в ходе СВО. Об этом президент сказал во время заседания СПЧ.

«Поиск лиц, пропавших без вести, — очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц. Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся. В целом, как мне докладывают, эта работа налажена, но я еще раз проверю, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания. Трансляция мероприятия проводится на сайте Кремля.

Путин пообещал дать соответствующее поручение Минобороны РФ, а также фонду «Защитники Отечества». Последний занимается соблюдением прав участников СВО.

На этом же заседании президент страны также одобрил идею о том, чтобы собирать данные ДНК у участников СВО. По его словам, надо продумать, как можно осуществить эту работу. 

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Президент России Владимир Путин поручил проверить, как в настоящий момент выстроена работа по материальной поддержке тех людей, чей родственник пропал без вести при выполнении целей в ходе СВО. Об этом президент сказал во время заседания СПЧ. «Поиск лиц, пропавших без вести, — очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц. Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся. В целом, как мне докладывают, эта работа налажена, но я еще раз проверю, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания. Трансляция мероприятия проводится на сайте Кремля. Путин пообещал дать соответствующее поручение Минобороны РФ, а также фонду «Защитники Отечества». Последний занимается соблюдением прав участников СВО. На этом же заседании президент страны также одобрил идею о том, чтобы собирать данные ДНК у участников СВО. По его словам, надо продумать, как можно осуществить эту работу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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