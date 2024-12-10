Житель ХМАО выиграл 10 миллионов после того, как перевез икону

Югорчанин сорвал лотерейный джекпот после случая с иконой
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО считает, что выиграть деньги в лотерею ему помог случай с иконой
Житель ХМАО считает, что выиграть деньги в лотерею ему помог случай с иконой Фото:

Югорчанин сорвал лотерейный джекпот после того, как перевез икону из одного города в другой. Счастливчик считает, что удача связана с этим событием.

«Это случилось дней 10 назад. Не верю в чудеса, но получилось, что после этого я выиграл», — передает слова лотерейного миллионера Muksun.fm. Югорчанин рассказал журналистам, что незадолго до выигрыша он транспортировал икону Божией Матери в другой город по просьбе начальника.

Ранее URA.RU рассказывало про другого жителя ХМАО, которому также повезло в лотерее. Он купил билет за 600 рублей и выиграл более 3,5 миллиона рублей.

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Югорчанин сорвал лотерейный джекпот после того, как перевез икону из одного города в другой. Счастливчик считает, что удача связана с этим событием. «Это случилось дней 10 назад. Не верю в чудеса, но получилось, что после этого я выиграл», — передает слова лотерейного миллионера Muksun.fm. Югорчанин рассказал журналистам, что незадолго до выигрыша он транспортировал икону Божией Матери в другой город по просьбе начальника. Ранее URA.RU рассказывало про другого жителя ХМАО, которому также повезло в лотерее. Он купил билет за 600 рублей и выиграл более 3,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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