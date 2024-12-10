Житель ХМАО выиграл 10 миллионов после того, как перевез икону

Югорчанин сорвал лотерейный джекпот после того, как перевез икону из одного города в другой. Счастливчик считает, что удача связана с этим событием.
«Это случилось дней 10 назад. Не верю в чудеса, но получилось, что после этого я выиграл», — передает слова лотерейного миллионера Muksun.fm. Югорчанин рассказал журналистам, что незадолго до выигрыша он транспортировал икону Божией Матери в другой город по просьбе начальника.
Ранее URA.RU рассказывало про другого жителя ХМАО, которому также повезло в лотерее. Он купил билет за 600 рублей и выиграл более 3,5 миллиона рублей.
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