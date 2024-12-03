Житель ХМАО выиграл более 3,5 миллиона рублей в лотерее

Югорчанин сорвал лотерейный джекпот, купив билет за 600 рублей
Югорчанин купил лотерейный билет за 600 рублей и выиграл более 3,5 миллиона рублей. Счастливчик еще не забрал свои деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«4 декабря был разыгран приз в размере 3 598 632 рублей. Крупно повезло участнику из ХМАО. Известно лишь, что победитель купил билет за 600 рублей на десять тиражей подряд», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU рассказывало про юриста из Нижневартовска, которому также повезло в лотерее. Вартовчанин выиграл миллион рублей.
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