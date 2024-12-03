03 декабря 2024

Житель ХМАО выиграл более 3,5 миллиона рублей в лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин сорвал лотерейный джекпот, купив билет за 600 рублей
Югорчанин сорвал лотерейный джекпот, купив билет за 600 рублей Фото:

Югорчанин купил лотерейный билет за 600 рублей и выиграл более 3,5 миллиона рублей. Счастливчик еще не забрал свои деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«4 декабря был разыгран приз в размере 3 598 632 рублей. Крупно повезло участнику из ХМАО. Известно лишь, что победитель купил билет за 600 рублей на десять тиражей подряд», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU рассказывало про юриста из Нижневартовска, которому также повезло в лотерее. Вартовчанин выиграл миллион рублей.

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Югорчанин купил лотерейный билет за 600 рублей и выиграл более 3,5 миллиона рублей. Счастливчик еще не забрал свои деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «4 декабря был разыгран приз в размере 3 598 632 рублей. Крупно повезло участнику из ХМАО. Известно лишь, что победитель купил билет за 600 рублей на десять тиражей подряд», — следует из сообщения. Ранее URA.RU рассказывало про юриста из Нижневартовска, которому также повезло в лотерее. Вартовчанин выиграл миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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