Семья челябинских миллиардеров Вайнштейнов в центре Челябинска на пересечении улиц Труда и Энгельса между сосновым бором и рекой Миасс возводит новый высотный жилой комплекс бизнес-класса. Строительство ЖК будет закончено после введения в эксплуатацию еще двух высотных домов, сообщили 11 декабря в пресс-службе застройщика.
«В жилом комплексе, расположенном на пересечении улиц Труда и Энгельса, на данный момент строится два высотных дома — пятый и шестой. По проекту на территории будут расположены высотные монолитно-каркасные дома, также будет благоустроенная дворовая территория, паркинг», — сообщили в пресс-службе застройщика.
В уже построенных монолитно-каркасных домах представлены квартиры свободной планировки площадью от 36 до 112 квадратных метров. Квартиры таких же площадей появятся и в двух строящихся высотках. Новый ЖК находится рядом с городским бором и через дорогу от набережной реки Миасс. Рядом расположены музеи и театры, концертный зал, ледовый дворец, зоопарк, кафе, торговые галереи, прогулочные скверы, парки и аллеи.
Строительством микрорайона в центре города занимается компания ООО СЗ «Западный луч», аффилированная с крупными челябинскими бизнесменами Вайнштейнами. Семья челябинских олигархов Евгения и Сергея Вайнштейнов является одной из самых обеспеченных в городе. Согласно сервису СБИС, владелицей компании-застройщика «Западный Луч» является дочь челябинского миллиардера Сергея Вайнштейна Александра. У застройщика 54 вида деятельности, основным из которых является строительство жилых и нежилых зданий.
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