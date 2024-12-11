В крупном екатеринбургском отеле нашли труп

В гостинице «Московская горка» в Екатеринбурге умер 40-летний мужчина

ЧП произошло на улице Шейкмана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В екатеринбургском отеле «Московская горка» (признавался одним из лучших в 2024-м по версии всероссийской премии) обнаружили труп. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, скончался 40-летний мужчина по фамилии Казанцев», — сказал собеседник агентства. Очевидец добавил, что видел утром возле гостиницы бригаду медиков.

Представитель «Московской горки» информацию URA.RU подтвердил. «[Тело] обнаружили рано-рано утром. Сразу же вызвали спецслужбы. Как нам сказали следователи, никакого криминала нет, произошел несчастный случай. Следственные действия в отеле уже закончены», — заявил он.

Силовики выясняют обстоятельства трагедии. «Выводы о характере инцидента будут сделаны по итогам выполнения всех необходимых проверочных мероприятий», — сообщили в пресс-службе свердловского СКР.