Названы лучшие отели России, среди них есть места из Екатеринбурга

16 отелей Екатеринбурга попали в лонг-лист премии WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD

Отели попадают в топ из-за качества и уровня обслуживания гостей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Всероссийская гостиничная премия WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD опубликовала лонг-лист из более чем 500 лучших отелей России. Среди претендентов на победу оказалось 16 гостиниц из Екатеринбурга, указано на сайте. В этом году на звание «Лучшего отеля страны» претендуют пятизвездочные Ramada by Wyndham Yekaterinburg, Hyatt Regency Ekaterinburg, «Атриум Палас Отель» и «Резиденция», четырехзвездочные конгресс-отель «Екатеринбург», SLIDE, «Московская горка by USTA Hotels», «Novotel Екатеринбург Центр», Hyatt Place Ekaterinburg, Four Elements Ekaterinburg и «Онегин». В списке оказались и неожиданные кандидаты с тремя звездами — «Дом Советов», ДИВС, «Центральный by USTA Hotels», «Парус» и TENET. Рейтинг отелей формировался экспертами, которые руководствовались в своих оценках только собственными впечатлениями. Рассчитывать на победу может любой отель: наличие звезд, размеры, дополнительные услуги и местоположение роли не играют. В первую очередь оценивается уровень заботы о гостях. Наряду с общим рейтингом отелей в рамках премии также выявят победителей в следующих специальных номинациях: «Лучший отель Дальнего Востока и Сибири», «Лучший отель Урала и Приволжского региона России», «Лучший отель Северного Кавказа и Южного региона России», «Лучший отель Москвы и Центрального региона России», «Лучший отель Северо-Западного региона России», «Лучший spa-отель России», «Лучший семейный отель России», «Отель с лучшим завтраком», «Лучший глэмпинг России», «Генеральный менеджер года» и «Лучший шеф-повар отеля». Итоги подведут 5 декабря в Санкт-Петербурге.

