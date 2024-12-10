Глава депздрава ХМАО Паськов раскритиковал отчет скандального главврача

Новый директор депздрава ХМАО Роман Паськов развалил отчет главы городской больницы Мегиона Ивана Чечикова. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Паськов задавал жесткие вопросы, начал задавать ему вопросы по цифрам, и главврач поплыл. В итоге ловил Чечикова на ошибках. В тексте Чечиков говорил, что у них в больнице 200 коек, на экране презентации 166 коек, где оставшиеся он внятно ответить не смог. Также он не смог ответить на вопрос по росту смертности в муниципалитете», — рассказал собеседник.
Другой собеседник издания добавил, что в отличие от медицинских учреждений в других городах, встреча в Мегионе прошла за закрытыми дверями, где собрали только руководителей. Оперативно получить комментарий самого Чечикова не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства. В пресс-службу депздрава округа был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что визит Паськова в городскую больницу Мегиона был частью запланированного тура по медицинским учреждениям ХМАО. Однако его внимание к данному медучреждению усилилось из-за массовых жалоб на действующего главврача Чечикова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!