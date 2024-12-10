10 декабря 2024

Глава депздрава ХМАО Паськов раскритиковал отчет скандального главврача

Новый директор депздрава ХМАО Паськов развалил отчет главы больницы Мегиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый директор депздрава ХМАО Паськов развалил отчет главы больницы Мегиона
Новый директор депздрава ХМАО Паськов развалил отчет главы больницы Мегиона Фото:

Новый директор депздрава ХМАО Роман Паськов развалил отчет главы городской больницы Мегиона Ивана Чечикова. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Паськов задавал жесткие вопросы, начал задавать ему вопросы по цифрам, и главврач поплыл. В итоге ловил Чечикова на ошибках. В тексте Чечиков говорил, что у них в больнице 200 коек, на экране презентации 166 коек, где оставшиеся он внятно ответить не смог. Также он не смог ответить на вопрос по росту смертности в муниципалитете», — рассказал собеседник.

Другой собеседник издания добавил, что в отличие от медицинских учреждений в других городах, встреча в Мегионе прошла за закрытыми дверями, где собрали только руководителей. Оперативно получить комментарий самого Чечикова не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства. В пресс-службу депздрава округа был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что визит Паськова в городскую больницу Мегиона был частью запланированного тура по медицинским учреждениям ХМАО. Однако его внимание к данному медучреждению усилилось из-за массовых жалоб на действующего главврача Чечикова.

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Новый директор депздрава ХМАО Роман Паськов развалил отчет главы городской больницы Мегиона Ивана Чечикова. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Паськов задавал жесткие вопросы, начал задавать ему вопросы по цифрам, и главврач поплыл. В итоге ловил Чечикова на ошибках. В тексте Чечиков говорил, что у них в больнице 200 коек, на экране презентации 166 коек, где оставшиеся он внятно ответить не смог. Также он не смог ответить на вопрос по росту смертности в муниципалитете», — рассказал собеседник. Другой собеседник издания добавил, что в отличие от медицинских учреждений в других городах, встреча в Мегионе прошла за закрытыми дверями, где собрали только руководителей. Оперативно получить комментарий самого Чечикова не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства. В пресс-службу депздрава округа был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что визит Паськова в городскую больницу Мегиона был частью запланированного тура по медицинским учреждениям ХМАО. Однако его внимание к данному медучреждению усилилось из-за массовых жалоб на действующего главврача Чечикова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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