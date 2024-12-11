Губернатор Куйвашев анонсировал выплату молодым семьям Свердловской области

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе может быть введена единовременная выплата молодым родителям. Об этом он заявил во время прямой линии на ОТВ.
«Прорабатывается вопрос о единовременной выплате в 50 тысяч рублей на приобретение товаров для новорожденных. Перечень [для молодых семей] существует, молодые люди пользуются им, будем и дальше разрабатывать меры поддержки», — сказал Куйвашев.
Помимо этого на прямой линии прозвучали другие вопросы социального характера: уральцев волнует нехватка медиков в больницах и отсутствие в некоторых населенных пунктах новых школ. Губернатор ответил, что кадровая проблема в медицине стоит на особом контроле. В частности, она решается за счет увеличения подъемных выплат молодым специалистам — чтобы привлечь их для работы в малых городах.
Что касается школ, он подчеркнул, что в текущем году в области было построено в восемь новых школ и 16 отремонтировано. «Работа в этом направлении продолжается», — уверил глава региона. Более подробно о вопросах и ответах на прямой линии, — в онлайн-трансляции URA.RU.
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