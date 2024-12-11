Губернатор Куйвашев анонсировал выплату молодым семьям Свердловской области

Губернатор Куйвашев: молодым семьям дадут 50 тысяч на товары для новорожденных

11 декабря 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев пообещал помогать молодым свердловским родителям Фото: скрин прямого эфира на ОТВ Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе может быть введена единовременная выплата молодым родителям. Об этом он заявил во время прямой линии на ОТВ. «Прорабатывается вопрос о единовременной выплате в 50 тысяч рублей на приобретение товаров для новорожденных. Перечень [для молодых семей] существует, молодые люди пользуются им, будем и дальше разрабатывать меры поддержки», — сказал Куйвашев. Помимо этого на прямой линии прозвучали другие вопросы социального характера: уральцев волнует нехватка медиков в больницах и отсутствие в некоторых населенных пунктах новых школ. Губернатор ответил, что кадровая проблема в медицине стоит на особом контроле. В частности, она решается за счет увеличения подъемных выплат молодым специалистам — чтобы привлечь их для работы в малых городах. Что касается школ, он подчеркнул, что в текущем году в области было построено в восемь новых школ и 16 отремонтировано. «Работа в этом направлении продолжается», — уверил глава региона. Более подробно о вопросах и ответах на прямой линии, — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе может быть введена единовременная выплата молодым родителям. Об этом он заявил во время прямой линии на ОТВ. «Прорабатывается вопрос о единовременной выплате в 50 тысяч рублей на приобретение товаров для новорожденных. Перечень [для молодых семей] существует, молодые люди пользуются им, будем и дальше разрабатывать меры поддержки», — сказал Куйвашев. Помимо этого на прямой линии прозвучали другие вопросы социального характера: уральцев волнует нехватка медиков в больницах и отсутствие в некоторых населенных пунктах новых школ. Губернатор ответил, что кадровая проблема в медицине стоит на особом контроле. В частности, она решается за счет увеличения подъемных выплат молодым специалистам — чтобы привлечь их для работы в малых городах. Что касается школ, он подчеркнул, что в текущем году в области было построено в восемь новых школ и 16 отремонтировано. «Работа в этом направлении продолжается», — уверил глава региона. Более подробно о вопросах и ответах на прямой линии, — в онлайн-трансляции URA.RU.