Развожаев: в Севастополе объявлена тревога на фоне атаки

Тревогу объявили на фоне отражения атаки БПЛА
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем официальном telegram-канале. Тревога связана с отражением атаки БПЛА.
По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Также временно прекращено движение наземного и морского общественного транспорта.
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