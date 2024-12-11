11 декабря 2024

Развожаев: в Севастополе объявлена тревога на фоне атаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Тревогу объявили на фоне отражения атаки БПЛА
Тревогу объявили на фоне отражения атаки БПЛА Фото:

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем официальном telegram-канале. Тревога связана с отражением атаки БПЛА. 

По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Также временно прекращено движение наземного и морского общественного транспорта.

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В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. «Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем официальном telegram-канале. Тревога связана с отражением атаки БПЛА.  По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Также временно прекращено движение наземного и морского общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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