11 декабря 2024

Shot: жители Грозного услышали взрывы над городом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ракета "Томагавк". stock, нато, сша, пуск, ракета, вспышка, запуск, взрыв, stock, томагавк
Звуки взрывов начали раздаваться около 0:55 Фото:

Жители Грозного сообщают о взрывах, которые произошли в небе над городом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Местные жители сообщают, что звуки взрывов начали раздаваться около 0:55. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны», — пишет SHOT.

Официальные ведомства пока не предоставили комментариев. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Грозного сообщают о взрывах, которые произошли в небе над городом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Местные жители сообщают, что звуки взрывов начали раздаваться около 0:55. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны», — пишет SHOT. Официальные ведомства пока не предоставили комментариев. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...