Shot: жители Грозного услышали взрывы над городом. Видео

12 декабря 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Звуки взрывов начали раздаваться около 0:55 Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet Жители Грозного сообщают о взрывах, которые произошли в небе над городом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Местные жители сообщают, что звуки взрывов начали раздаваться около 0:55. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны», — пишет SHOT. Официальные ведомства пока не предоставили комментариев. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Грозного сообщают о взрывах, которые произошли в небе над городом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Местные жители сообщают, что звуки взрывов начали раздаваться около 0:55. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны», — пишет SHOT. Официальные ведомства пока не предоставили комментариев. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.