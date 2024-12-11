Звуки взрывов начали раздаваться около 0:55
Жители Грозного сообщают о взрывах, которые произошли в небе над городом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Местные жители сообщают, что звуки взрывов начали раздаваться около 0:55. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны», — пишет SHOT.
Официальные ведомства пока не предоставили комментариев. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.
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