11 декабря 2024

В Пермском крае рухнули цены на новые автомобили

Авто.ру: цены на новые автомобили в Пермском крае снизились на 6,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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Одним из самых подешевевших автомобилей стал Geely
Одним из самых подешевевших автомобилей стал Geely Фото:

В ноябре 2024 года в Пермском крае подешевели новые автомобили. За месяц средняя цена снизилась на 6,8%. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса «Авто.ру».

«В сегменте новых автомобилей на „Авто.ру“ средняя стоимость в Пермском крае за месяц снизилась на 6,8%, до 2,69 миллиона рублей. Количество активных объявлений на платформе при этом стабильно растет», — сказано в сообщении.

Больше всего в Прикамье подешевела Skoda Kodiaq. Цены упали на 2,9% — до 4,86 млн рублей. Также заметно снизилась стоимость Geely Emgrand — на 1,8%, до 2,3 млн рублей. Но если модели, которые подорожали. Наибольший прирост цены показал Changan UNI-T. Стоимость выросла на 6,1% — до 3,1 млн рублей. На 3,6% подорожал Haval Dargo. Его цена достигла 3,46 млн рублей.

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В ноябре 2024 года в Пермском крае подешевели новые автомобили. За месяц средняя цена снизилась на 6,8%. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса «Авто.ру». «В сегменте новых автомобилей на „Авто.ру“ средняя стоимость в Пермском крае за месяц снизилась на 6,8%, до 2,69 миллиона рублей. Количество активных объявлений на платформе при этом стабильно растет», — сказано в сообщении. Больше всего в Прикамье подешевела Skoda Kodiaq. Цены упали на 2,9% — до 4,86 млн рублей. Также заметно снизилась стоимость Geely Emgrand — на 1,8%, до 2,3 млн рублей. Но если модели, которые подорожали. Наибольший прирост цены показал Changan UNI-T. Стоимость выросла на 6,1% — до 3,1 млн рублей. На 3,6% подорожал Haval Dargo. Его цена достигла 3,46 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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