Shot: за солиста «Морального кодекса» Мазаева взялись приставы и налоговая

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в розыске. Его ищут судебные приставы и налоговая, сообщает telegram-канал Shot.
«Мазаева разыскивают судебные приставы и налоговая… ФССП возбудила исполнительное производство, а ФНС выставила музыканту крупный счет», — указано в сообщении.
Производство открыто приставами из-за проблем с налоговой. Изначально у солиста группы «Моральный кодекс» появился штраф в 4000 рублей. Его артист должен был уплатить за поздно предоставленные в ФНС данные от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс». Затем к долгу прибавился счет от налоговой на 95 тысяч рублей. За неуплату штрафов и долгов Мазаева начали разыскивать.
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