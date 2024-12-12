Shot: за солиста «Морального кодекса» Мазаева взялись приставы и налоговая

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Налоговая выставила крупный счет Сергею Мазаеву
Налоговая выставила крупный счет Сергею Мазаеву Фото:

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в розыске. Его ищут судебные приставы и налоговая, сообщает telegram-канал Shot.

«Мазаева разыскивают судебные приставы и налоговая… ФССП возбудила исполнительное производство, а ФНС выставила музыканту крупный счет», — указано в сообщении.

Производство открыто приставами из-за проблем с налоговой. Изначально у солиста группы «Моральный кодекс» появился штраф в 4000 рублей. Его артист должен был уплатить за поздно предоставленные в ФНС данные от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс». Затем к долгу прибавился счет от налоговой на 95 тысяч рублей. За неуплату штрафов и долгов Мазаева начали разыскивать.

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Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в розыске. Его ищут судебные приставы и налоговая, сообщает telegram-канал Shot. «Мазаева разыскивают судебные приставы и налоговая… ФССП возбудила исполнительное производство, а ФНС выставила музыканту крупный счет», — указано в сообщении. Производство открыто приставами из-за проблем с налоговой. Изначально у солиста группы «Моральный кодекс» появился штраф в 4000 рублей. Его артист должен был уплатить за поздно предоставленные в ФНС данные от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс». Затем к долгу прибавился счет от налоговой на 95 тысяч рублей. За неуплату штрафов и долгов Мазаева начали разыскивать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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