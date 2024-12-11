На челябинской ферме американских цыплят проверили на угрозу человеку

На ферме компании «Ломанн Бридерс Рус» в Еткульском районе Челябинской области суточных цыплят из США и других стран проверили на безопасность для человека. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, также компания импортирует племенное инкубационное яйцо кур.
«По результатам обследования установлено, что предприятие участвует в госпрограммах по контролю безопасности продукции, проводит лабораторный контроль в аккредитованных лабораториях. В результате компания не допускает нарушений законодательства в области выпуска безопасного в ветеринарно-санитарном отношении товара», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Представители службы отметили, что при ввозе указанной продукции следует оповещать об этом уполномоченные органы. Это требуется для проведения необходимого карантина. «Ломанн Бридерс Рус» закупает цыплят и яйца не только в США, но и в Канаде, Бразилии, Европе и Австралии.
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