11 декабря 2024

На челябинской ферме американских цыплят проверили на угрозу человеку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Импортер цыплят работает в Еткульском районе
Импортер цыплят работает в Еткульском районе Фото:

На ферме компании «Ломанн Бридерс Рус» в Еткульском районе Челябинской области суточных цыплят из США и других стран проверили на безопасность для человека. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, также компания импортирует племенное инкубационное яйцо кур.

«По результатам обследования установлено, что предприятие участвует в госпрограммах по контролю безопасности продукции, проводит лабораторный контроль в аккредитованных лабораториях. В результате компания не допускает нарушений законодательства в области выпуска безопасного в ветеринарно-санитарном отношении товара», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Представители службы отметили, что при ввозе указанной продукции следует оповещать об этом уполномоченные органы. Это требуется для проведения необходимого карантина. «Ломанн Бридерс Рус» закупает цыплят и яйца не только в США, но и в Канаде, Бразилии, Европе и Австралии.

Суточных цыплят проверили на безопасность
Суточных цыплят проверили на безопасность
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На ферме компании «Ломанн Бридерс Рус» в Еткульском районе Челябинской области суточных цыплят из США и других стран проверили на безопасность для человека. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, также компания импортирует племенное инкубационное яйцо кур. «По результатам обследования установлено, что предприятие участвует в госпрограммах по контролю безопасности продукции, проводит лабораторный контроль в аккредитованных лабораториях. В результате компания не допускает нарушений законодательства в области выпуска безопасного в ветеринарно-санитарном отношении товара», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Представители службы отметили, что при ввозе указанной продукции следует оповещать об этом уполномоченные органы. Это требуется для проведения необходимого карантина. «Ломанн Бридерс Рус» закупает цыплят и яйца не только в США, но и в Канаде, Бразилии, Европе и Австралии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...