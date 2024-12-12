В Петербурге силовики нашли 20 нелегальных мигрантов на стройках

В Санкт-Петербурге в ходе миграционного рейда были выявлены 20 нелегальных мигрантов на стройках и в хостеле. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«20 мигрантов-нелегалов нашли на двух стройках и в хостеле в Петербурге», — передает сообщение МВД «Фонтанка». Там добавили, что проверка прошла в Адмиралтейском и Петродворцовом районах, в ходе которой проверили документы у более чем 200 иностранных граждан.
Нелегальные мигранты были задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушения миграционных правил. Им грозит штраф до семи тысяч рублей, а также выдворение из страны.
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