В Петербурге силовики нашли 20 нелегальных мигрантов на стройках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нелегальным мигрантам грозит выдворение из страны
Нелегальным мигрантам грозит выдворение из страны Фото:

В Санкт-Петербурге в ходе миграционного рейда были выявлены 20 нелегальных мигрантов на стройках и в хостеле. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«20 мигрантов-нелегалов нашли на двух стройках и в хостеле в Петербурге», — передает сообщение МВД «Фонтанка». Там добавили, что проверка прошла в Адмиралтейском и Петродворцовом районах, в ходе которой проверили документы у более чем 200 иностранных граждан.

Нелегальные мигранты были задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушения миграционных правил. Им грозит штраф до семи тысяч рублей, а также выдворение из страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге в ходе миграционного рейда были выявлены 20 нелегальных мигрантов на стройках и в хостеле. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «20 мигрантов-нелегалов нашли на двух стройках и в хостеле в Петербурге», — передает сообщение МВД «Фонтанка». Там добавили, что проверка прошла в Адмиралтейском и Петродворцовом районах, в ходе которой проверили документы у более чем 200 иностранных граждан. Нелегальные мигранты были задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушения миграционных правил. Им грозит штраф до семи тысяч рублей, а также выдворение из страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...