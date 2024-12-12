Министерство финансов России увеличило лимиты по программе «Семейная ипотека» с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей. По данным ведомства, это поможет предотвратить возможную приостановку программы в случае исчерпания лимитов банками.
«Решением предусмотрено: увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 трлн рублей включительно, чтобы не допустить приостановление действия программы в связи с исчерпанием банками лимита», — сообщается в официальном документе ведомства. Его приводит ТАСС. Помимо прочего, будет внедрен новый гибкий механизм, позволяющий кредиторам использовать общую сумму лимита. Это обеспечит равномерное распределение средств среди всех участников программы.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что льготная семейная ипотека со ставкой 6% останется в России. В 2024 году на субсидирование ипотечных кредитов из бюджета будет выделено более триллиона рублей, из которых половина пойдет на семейную ипотеку. Силуанов подчеркнул, что эта программа поможет семьям улучшить жилищные условия, передает «Национальная служба новостей».
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