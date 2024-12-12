Спикера Госдумы Володина приговорили к тюрьме в Киеве

Украиский суд заочно арестовал спикера Госдумы Вячеслава Володина за посягательство на территориальную целостность страны. Об этом проинформировала Служба безопасности Украины (СБУ).
«Суд Украины признал Володина виновным по статье о посягательстве на территориальную целостность», — опубликовала СБУ соответствующее судебное решение. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
Весной этого же года с соответствующим обвинением на Украине выступали в адрес председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко. Помимо посягательства на территориальную целостность ее обвинили также в оправдании действий РФ.
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