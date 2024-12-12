Судебный департамент признал критической ситуацию со зданиями пермских судов

В Пермском крае судьям не хватает площадей для работы. Ситуацию на Совете судей региона назвали критической. И выхода из нее не видно.
«Оживленную дискуссию вызвала критическая ситуация, сложившаяся в Дзержинском районном суде Перми, Кунгурском городском суде и постоянном судебном присутствии в с . Усть-Кишерть, где приходящаяся на одного судью площадь не соответствует нормативным показателям и является наименьшей среди районных/городских судов края. Однако кардинального решения данных проблем на сегодняшний день, к сожалению, не наблюдается», — говорится в пресс-релизе на сайте Пермского краевого суда по итогам заседания Совета судей.
С докладом на Совете выступал исполняющий обязанности руководителя Управления Судебного департамента в Пермском крае Денис Синица. Он также отметил острую нехватку площадей в Дзержинском, Мотовилихинском и Индустриальном районных судах Перми.
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