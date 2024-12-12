В 2025 году российские войска полностью возьмут под контроль территорию Донбасса, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он подчеркнул, что дальнейшее продвижение войск будет зависеть от ряда факторов, включая сопротивление и ресурсы противника.
«Очевидно, Донбасс мы полностью зачистим уже в наступающем году», — сказал Вассерман в интервью «Газете.Ru». Он добавил, что после взятия Донбасса продвижение по остальным территориям, которые пока находятся под контролем Украины, пойдет заметно быстрей. По его словам, оно может замедлиться снова, только когда ВС РФ выйдут к Карпатским горам. Однако, сколько конкретно времени это займет, пока неизвестно.
По словам Вассермана, точный прогноз окончания боевых действий дать сложно из-за неопределенности с исчерпанием ресурсов НАТО и изменений в тактике противостоящих сторон. Однако, согласно оптимистичным прогнозам, речь может идти о нескольких месяцах, а в пессимистичном варианте — о нескольких годах. По его словам, продвижение на Донбассе затруднено из-за плотной застройки.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт Украины и России должен быть завершен в 2025 году. Он отметил, что перемирие должно произойти дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же не раз заявлял, что Россия будет продолжать спецоперацию, пока не достигнет всех поставленных целей.
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