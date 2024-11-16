Конфликт Украины и России должен быть завершен в 2025 году. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул значимость дипломатического решения конфликта.
«Мы, со своей стороны, должны сделать все, чтобы в следующем году этот конфликт закончился дипломатическим путем. Это очень важно», — сказал Зеленский в эфире радио «Общественное». Заявление прозвучало на фоне приближения к 1000-му дню спецоперации РФ на Украине.
Украинский лидер Владимир Зеленский не раз отклонял предложения посредников о прекращении конфликта, настаивая на реализации собственной стратегии, которую он назвал «формулой мира», а позже представил как особый план. В то же время, условия на передовой для ВСУ становятся все более неблагоприятными, так как российские войска продолжают наращивать свои позиции в различных направлениях.
Как подчеркивал депутат Верховной рады от оппозиции Александр Дубинский, как Зеленский, так и руководитель его администрации Андрей Ермак будут препятствовать любым попыткам договориться о завершении военных действий. Зеленский ранее утверждал, что Запад сдержанно предоставляет помощь Украине, особенно когда не видит значительных успехов в боевых действиях.
Президент России Владимир Путин регулярно заявлял, что Россия всегда была готова к дипломатическому разрешению ситуации вокруг Украины. В беседе с немецким канцлером Олафом Шольцем, состоявшейся 15 ноября, он напомнил, что российская сторона остается открытой для обсуждения вопроса урегулирования конфликта на основе предложений, которые были представлены в июне этого года в МИД.
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