Еще один ветеран СВО получит крупное федеральное назначение

Герой России Владислав Головин может стать новым руководителем главного штаба движения «Юнармия». Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента, изданию «Ведомости». Головин, 27-летний уроженец Кирова, ранее занимал должность командира взвода в 810-й бригаде морской пехоты и был удостоен звания Героя России за участие в спецоперации.
«Владислав Головин стал известен благодаря своему мужеству и лидерским качествам во время службы в армии, что сделало его подходящим кандидатом для возглавления „Юнармии“», — отмечают собеседники из администрации президента. Они также добавили, что Головин является одним из выпускников программы «Время героев», которая направлена на поддержку и продвижение ветеранов спецопераций в общественной и политической жизни страны. «Позывной „Струна“. Во время спецоперации Головин потерял ногу. В октябре 2022 г. Владимир Путин присвоил ему звание Героя России», — говорится в материале.
Дополнительно сообщается, что Головин участвует в кадровой программе «Время героев» с мая 2024 года, что дает ему возможности для продвижения на высокие государственные и общественные должности. Программа уже помогла многим участникам спецопераций получить значимые назначения в различных сферах управления и политики.
Ранее по указу президента России Владимира Путина, новым полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе назначен Артем Жога, ранее занимавший должность командира батальона «Спарта» и удостоенный звания героя ДНР. По его словам, благодаря опыту, который приобретен на первом модуле программы «Время героев» и стажировке, сейчас многие ребята получают назначения на те или иные ключевые должности.
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