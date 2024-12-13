Политолог раскрыл планы Запада на земли Украины

Блохин: Запад хочет разделить Украину на две части
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На Западе рассматривают раздел Украины на две части: прозападную и пророссийскую
На Западе рассматривают раздел Украины на две части: прозападную и пророссийскую Фото:

На Западе существуют разработанные планы по разделу Украины на прозападную и пророссийскую части, сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. По его словам, такой сценарий может быть реализован в случае неудач Запада в их текущей политике в регионе.

«У Запада есть планы раздела Украины на западную, проамериканскую, и восточную, пророссийскую. Ключевой вопрос в том, позволит ли Россия осуществить эти планы», — отметил Блохин в разговоре с «Лентой.ру». 

Эксперт отметил, что существует множество потенциальных сценариев развития событий на Украине. В случае, если Россия стремится к тому, чтобы Украина сохранила нейтралитет в отношении НАТО, Запад, напротив , заинтересован в разделении страны на сферы влияния. Это позволило бы западным государствам интегрировать хотя бы часть территории Украины в структуры НАТО, подчеркнул Блохин.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо упоминал вероятность разделения Украины по аналогии с Чехословакией в 1938 году, пишет 360.ru. По мнению Фицо, после провала Запада Украина может потерять треть своей территории и не получить приглашение в НАТО.

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На Западе существуют разработанные планы по разделу Украины на прозападную и пророссийскую части, сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. По его словам, такой сценарий может быть реализован в случае неудач Запада в их текущей политике в регионе. «У Запада есть планы раздела Украины на западную, проамериканскую, и восточную, пророссийскую. Ключевой вопрос в том, позволит ли Россия осуществить эти планы», — отметил Блохин в разговоре с «Лентой.ру».  Эксперт отметил, что существует множество потенциальных сценариев развития событий на Украине. В случае, если Россия стремится к тому, чтобы Украина сохранила нейтралитет в отношении НАТО, Запад, напротив , заинтересован в разделении страны на сферы влияния. Это позволило бы западным государствам интегрировать хотя бы часть территории Украины в структуры НАТО, подчеркнул Блохин. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо упоминал вероятность разделения Украины по аналогии с Чехословакией в 1938 году, пишет 360.ru. По мнению Фицо, после провала Запада Украина может потерять треть своей территории и не получить приглашение в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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