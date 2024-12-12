На трассе Кунгур – Ашап насмерть сбили пешехода
На трассе в Кунгурском районе Пермского края насмерть сбили пешехода. ДТП произошло 13 декабря.
«По предварительной информации, в 00:05 по трассе Кунгур — Ашап ехал автомобиль Cherry, за рулем которого находился мужчина 2001 года рождения. На 23 километре он наехал на пешехода, который находился на дороге без световозвращающих элементов», — сообщили в краевой Госавтоинспекции.
В результате ДТП пешеход скончался на месте. По факту аварии проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося.
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