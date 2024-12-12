12 декабря 2024

В Пермском крае иномарка сбила пешехода. Видео

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На трассе Кунгур – Ашап насмерть сбили пешехода
На трассе Кунгур – Ашап насмерть сбили пешехода Фото:

На трассе в Кунгурском районе Пермского края насмерть сбили пешехода. ДТП произошло 13 декабря.

«По предварительной информации, в 00:05 по трассе Кунгур — Ашап ехал автомобиль Cherry, за рулем которого находился мужчина 2001 года рождения. На 23 километре он наехал на пешехода, который находился на дороге без световозвращающих элементов», — сообщили в краевой Госавтоинспекции.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. По факту аварии проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося.

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На трассе в Кунгурском районе Пермского края насмерть сбили пешехода. ДТП произошло 13 декабря. «По предварительной информации, в 00:05 по трассе Кунгур — Ашап ехал автомобиль Cherry, за рулем которого находился мужчина 2001 года рождения. На 23 километре он наехал на пешехода, который находился на дороге без световозвращающих элементов», — сообщили в краевой Госавтоинспекции. В результате ДТП пешеход скончался на месте. По факту аварии проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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