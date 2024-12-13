В России за нарушение закона заблокировали мессенджер Viber

Роскомнадзор наложил блокировку на использование мессенджера Viber в пределах страны за нарушение закона. Об этом представители надзорного органа сообщили в социальных сетях.
«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации», — сообщает Роскомнадзор в своем telegram-канале. В публикации сказано, что такие меры необходимы для предупреждения рисков использования мессенджера в целях терроризма и экстремизма, торговли наркотическими средствами, а также в контексте распространения незаконной информации.
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