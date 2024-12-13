Турция заявила о готовности сбивать израильские самолеты в Сирии

Турция предупредила, что готова сбивать израильские самолеты в случае их участия в воздушных ударах в поддержку курдских сил в Сирии. Соответствующие приказы уже переданы Генеральному штабу Вооруженных Сил Турции. Об этом сообщает «Yeni Safak на русском» со ссылкой на «Голос Турции».
«В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их. Соответствующие приказы уже переданы нашему Генеральному штабу ВС Турции», — цитирует издание свои источники.
По информации СМИ, сирийские курды обратились к Израилю с просьбой о помощи, включая использование израильской авиации против протурецких сил. В ответ на это турецкие источники выразили свою решимость не допустить такого развития событий.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что стратегия Анкары в отношении Сирии была направлена не на свержение президента Башара Асада, а на достижение стабильности в стране и борьбу с терроризмом. Президент Турции Эрдоган выразил поддержку в вопросе поддержания территориальной целостности и единой государственной структуры Сирии, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.