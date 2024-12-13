13 декабря 2024

Глава МИД Турции рассказал о важной цели страны в Сирии

Глава МИД Турции Фидан: Анкара хочет видеть Сирию свободной от терроризма
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Анкара не планировала свергать Башара Асада, заявили в МИД Турции Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что стратегия Анкары в отношении Сирии была направлена не на свержение президента Башара Асада, а на достижение стабильности в стране и борьбу с терроризмом. Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Турция видела риски. Нашей целью было не свержение Башара Асада, намерение было видеть стабильную Сирию, сирийский народ счастливым, свободную от терроризма [страну]. Мы понимали, что ситуация действительно плохая. Наш президент (Тайип Эрдоган — прим. URA.RU) протянул руку помощи», — заявил Фидан.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Турции Эрдоган выразил поддержку в вопросе поддержания территориальной целостности и единой государственной структуры Сирии, передает RT. Он также отметил, что важно объединить усилия международного сообщества для проведения работ по восстановлению и реконструкции этой страны. По словам Эрдогана, судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, пишет «Царьград».

Ранее Башар Асад покинул Сирию. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что стратегия Анкары в отношении Сирии была направлена не на свержение президента Башара Асада, а на достижение стабильности в стране и борьбу с терроризмом. Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу NTV. «Турция видела риски. Нашей целью было не свержение Башара Асада, намерение было видеть стабильную Сирию, сирийский народ счастливым, свободную от терроризма [страну]. Мы понимали, что ситуация действительно плохая. Наш президент (Тайип Эрдоган — прим. URA.RU) протянул руку помощи», — заявил Фидан. На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Турции Эрдоган выразил поддержку в вопросе поддержания территориальной целостности и единой государственной структуры Сирии, передает RT. Он также отметил, что важно объединить усилия международного сообщества для проведения работ по восстановлению и реконструкции этой страны. По словам Эрдогана, судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, пишет «Царьград». Ранее Башар Асад покинул Сирию. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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