Освобождение города Красноармейск (Покровск, ДНР) российскими войсками приведет к сокращению изготовления стали и, следовательно, производства оружия на Украине. Об этом заявили в британских СМИ.
«Когда город падет, изготовление стали на Украине сократится вдвое, что серьезно повлияет на производство оружия», — сообщает Spectator. По их данным, судьба Красноармейска «висит на волоске».
Ранее компания «Метинвест», являющаяся крупнейшим сталелитейщиком Украины, остановила добычу угля на одном из своих объектов у Красноармейска. ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу Красноармейск — Днепропетровск, перекрыв снабжение ВСУ. Сейчас российские войска вошли в поселок Шевченко, расположенный возле Красноармейска.
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