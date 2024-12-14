В Британии назвали город, после сдачи которого Киев ждут большие неприятности

Spectator: сдача Красноармейска снизит производство оружия на Украине
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Судьба Красноармейска «висит на волоске», заявили в британских СМИ
Судьба Красноармейска «висит на волоске», заявили в британских СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобождение города Красноармейск (Покровск, ДНР) российскими войсками приведет к сокращению изготовления стали и, следовательно, производства оружия на Украине. Об этом заявили в британских СМИ.

«Когда город падет, изготовление стали на Украине сократится вдвое, что серьезно повлияет на производство оружия», — сообщает Spectator. По их данным, судьба Красноармейска «висит на волоске».

Ранее компания «Метинвест», являющаяся крупнейшим сталелитейщиком Украины, остановила добычу угля на одном из своих объектов у Красноармейска. ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу Красноармейск — Днепропетровск, перекрыв снабжение ВСУ. Сейчас российские войска вошли в поселок Шевченко, расположенный возле Красноармейска.

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Освобождение города Красноармейск (Покровск, ДНР) российскими войсками приведет к сокращению изготовления стали и, следовательно, производства оружия на Украине. Об этом заявили в британских СМИ. «Когда город падет, изготовление стали на Украине сократится вдвое, что серьезно повлияет на производство оружия», — сообщает Spectator. По их данным, судьба Красноармейска «висит на волоске». Ранее компания «Метинвест», являющаяся крупнейшим сталелитейщиком Украины, остановила добычу угля на одном из своих объектов у Красноармейска. ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу Красноармейск — Днепропетровск, перекрыв снабжение ВСУ. Сейчас российские войска вошли в поселок Шевченко, расположенный возле Красноармейска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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