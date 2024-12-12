Компания «Метинвест», являющаяся крупнейшим сталелитейщиком Украины, остановила добычу угля на одном из своих объектов у Покровска, известного также как Красноармейск, на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление самой компании.
«Крупнейший сталелитейщик Украины „Метинвест“ приостановил операции на объекте по производству угля у Покровска (украинское название Красноармейска — ред.)», — пишет агентство Bloomberg. Это решение было принято на фоне продвижения российской армии в этом регионе.
По информации Bloomberg, объект, на котором была приостановлена добыча, производил примерно половину всего объема угледобычи «Метинвеста» на Украине. Прекращение его работы может оказать значительное влияние на производственные мощности компании и украинскую экономику в целом.
Красноармейск является административным центром района, расположенного на северо-западе Донецкой Народной Республики. Согласно статистическим данным 2022 года, численность населения города составила более 61 тысячи жителей. Город выступает важным транспортным узлом, наличие которого обусловлено разветвленной железнодорожной и автомобильной инфраструктурой. Эти маршруты обеспечивают связь между Донецком и Днепропетровской областью Украины. Также из Красноармейска осуществляется железнодорожное сообщение с городами Краматорск и Славянск, находящимися под контролем Киева, что находится на севере ДНР.
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