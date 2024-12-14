Кадыров рассказал о судьбе украинских военных. Видео

Кадыров: спецназ «Ахмат» обезвредил солдат ВСУ, которые отказались идти в плен
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Бойцы ВСУ могут выжить только если сдадутся в плен ВС РФ, заявил Кадыров
Бойцы ВСУ могут выжить только если сдадутся в плен ВС РФ, заявил Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы спецназа «Ахмат» в южном направлении Часов Яра обезвредили двух солдат ВСУ, которые отказались сдаваться в плен. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, сдача в плен — единственный шанс для военных ВСУ сохранить свои жизни, иначе, по его словам, бойцов ждет «бесславный конец».

«В южном направлении Часов Яра штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ под контролем командира батальона „Шустрого“ легендарного спецназа „АХМАТ“ успешно обезвредили двух украинских боевиков, отказавшихся сдаться в плен нашим бойцам», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что подобная участь ждет всех вражеских бойцов, которые будут сопротивляться ВС РФ.

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Бойцы спецназа «Ахмат» в южном направлении Часов Яра обезвредили двух солдат ВСУ, которые отказались сдаваться в плен. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, сдача в плен — единственный шанс для военных ВСУ сохранить свои жизни, иначе, по его словам, бойцов ждет «бесславный конец». «В южном направлении Часов Яра штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ под контролем командира батальона „Шустрого“ легендарного спецназа „АХМАТ“ успешно обезвредили двух украинских боевиков, отказавшихся сдаться в плен нашим бойцам», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что подобная участь ждет всех вражеских бойцов, которые будут сопротивляться ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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