Бойцы спецназа «Ахмат» в южном направлении Часов Яра обезвредили двух солдат ВСУ, которые отказались сдаваться в плен. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, сдача в плен — единственный шанс для военных ВСУ сохранить свои жизни, иначе, по его словам, бойцов ждет «бесславный конец».
«В южном направлении Часов Яра штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ под контролем командира батальона „Шустрого“ легендарного спецназа „АХМАТ“ успешно обезвредили двух украинских боевиков, отказавшихся сдаться в плен нашим бойцам», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что подобная участь ждет всех вражеских бойцов, которые будут сопротивляться ВС РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.