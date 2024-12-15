Baza: концерн BMW никуда не уходил из России

Концерн BMW официально покинул российский рынок. Тем не менее, компания продолжает патентовать свои автомобили в России.
«Концерн BMW продолжает патентовать свои машины в России», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что летом компания подала заявку на патент концепт-кара, который был презентован на конкурсе Villa d'Este в мае. 3 декабря патент был зарегистрирован в России.
Концепт-кар оснащен двигателем мощностью 625 л.с . Возможность серийного выпуска авто пока не подтверждена, передали в telegram-канале.
2 марта 2022 года BMW объявил о приостановке производства автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде и прекращении поставок в Россию из-за геополитической ситуации. Компания отметила, что продолжит сервисное обслуживание клиентов и работает над решением проблем с поставками запчастей.
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