Baza: концерн BMW никуда не уходил из России

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Концерн BMW зарегистрировал новый патент в России, пишет Baza
Концерн BMW зарегистрировал новый патент в России, пишет Baza Фото:

Концерн BMW официально покинул российский рынок. Тем не менее, компания продолжает патентовать свои автомобили в России.

«Концерн BMW продолжает патентовать свои машины в России», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что летом компания подала заявку на патент концепт-кара, который был презентован на конкурсе Villa d'Este в мае. 3 декабря патент был зарегистрирован в России.

Концепт-кар оснащен двигателем мощностью 625 л.с . Возможность серийного выпуска авто пока не подтверждена, передали в telegram-канале.

2 марта 2022 года BMW объявил о приостановке производства автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде и прекращении поставок в Россию из-за геополитической ситуации. Компания отметила, что продолжит сервисное обслуживание клиентов и работает над решением проблем с поставками запчастей.

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Концерн BMW официально покинул российский рынок. Тем не менее, компания продолжает патентовать свои автомобили в России. «Концерн BMW продолжает патентовать свои машины в России», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что летом компания подала заявку на патент концепт-кара, который был презентован на конкурсе Villa d'Este в мае. 3 декабря патент был зарегистрирован в России. Концепт-кар оснащен двигателем мощностью 625 л.с . Возможность серийного выпуска авто пока не подтверждена, передали в telegram-канале. 2 марта 2022 года BMW объявил о приостановке производства автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде и прекращении поставок в Россию из-за геополитической ситуации. Компания отметила, что продолжит сервисное обслуживание клиентов и работает над решением проблем с поставками запчастей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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