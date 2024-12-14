Махонин рассказал о состоянии пермяков, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе

Трое жителей Пермского края оказались среди пострадавших членов экипажа танкера «Волгонефть 212», который разломился пополам в Керченском проливе. Об этом информировал губернатор региона Дмитрий Махонин через свой канал в Telegram.
«Три жителя нашего региона госпитализированы в городскую больницу Анапы, где они находятся под медицинским наблюдением. К сожалению, состояние одного из них оценивается как тяжелое. В случае ухудшения его состояния пациента доставят в краевую больницу Краснодара», — сообщил Дмитрий Махонин.
Губернатор выразил надежду на скорое восстановление здоровья членов экипажа танкера. Он также распорядился, чтобы Министерство здравоохранения Пермского края предоставило необходимую поддержку медицинским работникам Краснодара.
Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло утром 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе. Одно судно село на мель, второе — легло на дрейф. По данным МЧС России, с танкера «Волгонефть 212», принадлежащего пермской компании ООО «Кама Шиппинг» эвакуировано 13 человек, один член экипажа погиб.
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